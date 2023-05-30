غدًا.. انطلاق فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي



تنطلق غدًا في مركز أبوظبي للطاقة فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و"أدنوك" المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات وذلك تحت شعار "استثمار، استدامة، نمو" خلال الفترة من 31 مايو الجاري إلى أول يونيو المقبل وذلك تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات».



يشارك في المنتدى صناع القرار والمسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرون، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والعالمي.

يعد المنتدى فرصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات بين أعضاء المجتمع الصناعي محليًا ودوليًا، ومنصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار، وتطوير المنتجات، وتوطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني عبر منح الأولوية في العطاءات للجهات المنضمة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.

ويشهد اليوم الأول 3 جلسات نقاشية تناقش الجلسة الأولى دور البحث والتطوير في دعم وتعزيز التنافسية الصناعية، فيما تتناول الجلسة الثانية آليات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتنافسية المنتجات، أما الجلسة الثالثة فتسلط الضوء على الاستدامة الصناعية وخارطة الطريق نحو COP28.

و تبدأ فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بفقرة نقاشية تحمل عنوان "قصتي في الإمارات" يليها 5 جلسات تتناول النمو الصناعي عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة، ودور المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، وحلول التمويل المبتكرة لتعزيز ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصناعية، لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر، وتمكين المواهب الاماراتية في القطاع الخاص: نظرة داخلية وفرص استثنائية.



ويناقش المنتدى الفرص والحلول المبتكرة لتعزيز نمو وتنافسية الصناعات الوطنية، وفرص الشراكة والتعاون في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض الفرص الواعدة لنمو العديد من الصناعات المحلية من خلال توطين المنتجات وزيادة الاعتماد على القطاع الصناعي في الدولة، وإعادة توجيه قيمة مشتريات الجهات الحكومية والشركات الكبرى من خلال برنامج "القيمة الوطنية المضافة" إلى الاقتصاد الوطني، والاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير القطاع الصناعي.



ويقام خلال المنتدى حفل توزيع جوائز "اصنع في الإمارات" لتكريم الشركات والأفراد الذين ساهموا في دعم جهود تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتصنيع والابتكار.. وسيتم توزيع الجوائز على 10 فئات تندرج تحت 4 تصنيفات رئيسية هي مصانع المستقبل، والمساهمة في القيمة الوطنية المضافة، والممكنات الصناعية، والريادة والموهبة.



يعتبر المنتدى والمعرض المصاحب له، أحد أبرز الفعاليات الصناعية في دولة الإمارات والمنطقة، ويجمع نخبة من قادة القطاع الصناعي والمستثمرين والرياديين بهدف التواصل والتعاون ومناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع، إضافة إلى توفير الفرصة لمناقشة فرص الاستثمار وعقد الشراكات، وتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتحول إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.



و توفر منطقة العرض للمشاركين في المنتدى فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والإطلاع على قصص نجاح الشركات الريادية في دولة الإمارات، وقدرتها على تطوير أعمالها، على الصعيد الصناعي والتحول التكنولوجي، إضافة إلى عرض منتجات " اصنع في الإمارات" من خلال المعرض والتي تؤكد قدرة القطاع الصناعي على الابتكار استشراف المستقبل، وتطوير منتجاته، وتعزيز المنافسة، والنمو الاقتصادي المستدام.



يأتي تنظيم الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات"، انسجامًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وإبراز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتصنيع والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وخفض وإزالة الكربون في القطاع الصناعي، بما ينسجم مع "عام الاستدامة "، وتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28".



ويحظى المنتدى بدعم من عدد كبير من الشركات الراعية، بما في ذلك الرعاة الماسيون، شركة مبادلة للاستثمار، وحديد الإمارات أركان، ومصرف الإمارات للتنمية، والرعاة الذهبيون، شركة الدار العقارية، ومجلس توازن، ومجموعة كيزاد، وأغذية، وإيدج، وبيورهيلث، وتضم قائمة الرعاة الفضيين للمنتدى كلا من، بنك أبوظبي الأول، ودبي للاستثمار، وشركة المسعود للطاقة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وصندوق أبوظبي للتنمية، فيما تضم قائمة الرعاة البرونزيين كلا من الاتحاد لائتمان الصادرات، ومدينة دبي الصناعية، وشركة إلكتروميكانيكال، وبنك المشرق، وشركة بيكر هيوز، وشركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، شركة كنترول للمقاولات والتجارة الخصوصية (CCTC)، وشركة وذرفورد انترناشونال، وشركة شلمبرجير.



كانت الدورة الأولى من المنتدى قد عقدت في شهر مايو من العام الماضي، وشهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن فرص مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محليًا.