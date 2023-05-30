“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق بوابة إلكترونية لنتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، حيث يمكن للطلاب بسهولة الاطلاع على نتائجهم، وأوضح مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات في الترم الثاني وصل إلى نحو 188 ألف طالب وطالبة.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة نتائج الامتحانات الشهادة الاعدادية

حاول العديد من أولياء الأمور والأهالي البحث عن بوابة نتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، باستخدام محركات البحث مثل جوجل، إلا أن هناك مصادر رسمية من الوزارة أكدت أن النتائج ستصدر على البوابة الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في المحافظة، وذلك بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح، وأنه من المتوقع نشر النتائج خلال ساعات قليلة.

استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2023

كشف مصدر مسؤول في محافظة الجيزة عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث سيتم الإعلان رسميا يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو، وسيتم إتاحة النتيجة في المدارس بشكل موحد يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023، وأكد المصدر أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في المحافظة بلغ نحو 188 ألف طالب وطالبة، تم تقسيمهم على 686 لجنة، إضافة إلى 2 لجنة للحالات الخاصة.

وأشار المصدر إلى أنه يتم حاليا مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، حيث سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة لتسهيل الوصول إليها للطلاب وأولياء الأمور، ويذكر أن الإعلان عن نتائج الامتحانات يتزامن مع انتهاء الامتحانات في بعض المحافظات الأخرى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

تحظى نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة الجيزة بأهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، حيث يتطلعون إلى الحصول على درجات عالية تؤهلهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة، ومن الملاحظ أنها تتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعدما انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي الموافق 25 مايو 2023.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فإن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بلغ نحو 188 ألف طالب وطالبة، وتم تقسيمهم على 686 لجنة، ويجري حاليًا مراجعة وتصحيح أوراق الامتحانات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو 2023، وسيتم إتاحتها في المدارس بشكل موحد يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

تتخذ مديريات التربية والتعليم في محافظة الجيزة سلسلة من الإجراءات المتتالية لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث يتم تصحيح الأوراق والمراجعة وجمع الدرجات ورصدها داخل الكنترول، ثم يتم اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ونشرها إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للمحافظة حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عنها برقم الجلوس.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية للمحافظة، وكذلك من خلال الكشوف المدرسية في اليوم التالي من إعلان النتيجة الإلكترونيًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، حيث يسعى الطلاب والطالبات للتجهيز لرابط الاستعلام عن النتيجة والدخول عليه بسرعة فور إعلان موعد النتيجة، ولكن يجب العلم بأن نتيجة الشهادة الإعدادية لا تظهر بشكل موحد على مستوى جميع المحافظات، وإنما تظهر في مواعيد متقاربة بين المحافظات وفقا لانتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

ومن المهم أن يتابع الطلاب وأولياء الأمور الإعلانات الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزةلمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ويمكنهم الحصول على رابط الاستعلام عن النتيجة عندما يتم الإعلان عنه رسميًا، وعليهم الانتظار حتى يتم إعلان النتيجة على البوابة الإلكترونية الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث سيتم توفير رابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس للطلاب.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على أهمية الالتزام بنموذج الإجابة المعتمد والعمل على ضمان الدقة والسرية خلال عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، كما ناشدت اللجان المصححة بأن تأخذ الوقت الكافي في التصحيح والمراجعة، تجنبًا للوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مصلحة الطالب وتؤدي إلى إصدار نتيجة غير دقيقة أو عادلة، وتأتي هذه الخطوة حرصًا من المديرية على توفير بيئة امتحانية عادلة وموحدة لجميع الطلاب، وضمان حصولهم في النهاية على نتيجة متوازنة ودقيقة.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه الجيزة، محافظة الجيزة، الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي الجيزة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه الجيزة، الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه الجيزة، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة».