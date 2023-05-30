الجيش السوداني: لم نستخدم بعد كامل قوتنا المميتة

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، أنه قواته لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، في الصراع الدائر بالبلاد منذ أسابيع.

وأوضح البرهان خلال تفقده قوات الجيش ببعض المواقع، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة تخوض المعركة نيابة عن شعبها، ولم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة؛ لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصاع العدو أو يستجيب لصوت العقل، وذلك في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وجاءت تصريحات البرهان في بيان نشره مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.

وأشاد البرهان بما اعتبرها "وقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه، رغم المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين".

وذكر أن "جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد".

وبشأن تمديد الهدنة، أكد البرهان الموافقة عليها "بغرض تسهيل إنسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين، ونهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير"، وفقا للبيان.