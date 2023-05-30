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نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

رابط تنزيل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق جميع المحافظات وزارة التربية العراقية

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نتائج السادس الابتدائي
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق

رابط تنزيل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق جميع المحافظات وزارة التربية العراقية، تساءل العديد من أولياء الأمور في جميع محافظات العراق عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2023، وذلك بعد إعلان وزارة التربية العراقية عن رابط الحصول على النتيجة من خلال موقع "نتائجنا التعليمي"، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأعلنت الوزارة أيضًا عن إمكانية الحصول على النتيجة في حال عدم تمكن الأهل من الوصول إليها عبر الإنترنت، ويتعين عليهم في هذه الحالة الذهاب إلى المدرسة التابعة للطالب للحصول على النتيجة.

سنوافيكم بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من خلال هذا التقرير، مع الأمل في أن تكون النتائج ملبية لتوقعات الجميع، وأن يحقق الطلاب والطالبات النجاح والتفوق في مرحلتهم التعليمية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالعراق

انتهت الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية في العراق، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور الآن رفع نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية لتحميلها والاطلاع على درجاتهم ومعدلاتهم. وتحمل نتائج السادس الابتدائي الدور الأول أهمية كبيرة لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمثل مرحلة فيصلية للوصول إلى المرحلة الثانوية وتعكس مدى جهد الطلاب في دراستهم.

من المتوقع أن يتم رفع نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي 2023 على موقع بكالورياعند الانتهاء من تصحيح جميع أوراق المواد. وستشمل نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول جميع المحافظات في العراق، حيث ستقوم كل محافظة برفع النتائج الخاصة بها عند اكتمالها. ومن المهم الإشارة إلى أن نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول هي نتائج غير مركزية، وهذا يعني أنها لن تصدر من مركز واحد كنتائج الصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط.

ويجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية للحصول على النتائج الرسمية للصفالسادس الابتدائي للدور الأول لجميع المحافظات في العراق. وعندما تُرفع النتائج، يمكن للطلاب الاطلاع عليها باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم، وستتضمن النتائج درجات الطلاب في جميع المواد التي تم امتحانها خلال الدور الأول.

ونظرًا لأهمية نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الأول، فإنه ينبغي على الطلاب وأولياء الأمور متابعة موقع وزارة التربية العراقية بشكل منتظم للتأكد من الحصول على النتائج الرسمية في الوقت المناسب. ونتمنى للطلاب النجاح والتفوق في مرحلتهم التعلمية.

ملازمنا 2023 نتائج الصف السادس الابتدائي العراق

يعيش ابنائنا طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في العراق في حالة من القلق والتوتر الشديد جدا، وهم منتظرين أعلان نتائج امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر ان تصدر عبر موقع نتائجنا وملازمنا وموقع ناجح والناجح وغيرها، ومن المقرر ان يتم رفع اسماء الطلاب الناجحين بشكل رسمي بعد ساعات قليلة جدا، نتمني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي جميع المحافظات 2023

نضع لكم الأن عبر موقع الفجر رابط نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية، والتي سيتم صدورها علي هيئة ملفات PDF وهذة الملفات يمكنك تحميلها علي الهاتف المحمول الخاص بك أو الكمبيوتر المنزلي، وهناك خبر رسمي يؤكد علي ان النتائج سوف يتم صدورها في الساعات القليلة القادمة، ويتمكن كل طالب في الحصول عليها اليوم.

المحافظةالحالةتنزيل
نينوىفي الانتظار قريبا
ديالىفي الانتظار قريبا
الكرخ 1في الانتظار قريبا
الكرخ 2في الانتظار قريبا
الكرخ 3في الانتظار قريبا
الرصافة 1في الانتظار قريبا
الرصافة 2في الانتظار قريبا
الرصافة 3في الانتظار قريبا
النجففي الانتظار قريبا
ذي قارفي الانتظار قريبا
القادسيةفي الانتظار قريبا
صلاح الدينفي الانتظار قريبا
واسطفي الانتظار قريبا
اربيلفي الانتظار قريبا
السليمانيةفي الانتظار قريبا
دهوكفي الانتظار قريبا
الأنبارفي الانتظار قريبا
بابلفي الانتظار قريبا
البصرةفي الانتظار قريبا
كربلاءفي الانتظار قريبا
كركوكفي الانتظار قريبا
ميسانفي الانتظار قريبا
المثنىفي الانتظار قريبا

بمجرد الدخول على موقع نتائجنا الذي يتم من خلاله نشر نتائج السادس الإبتدائي  للدور الأول من العام الدراسي الحالي، ونلاحظ حاليا أن نسبة اكتمال عملية تصحيح أوراق الامتحانات وصلت 60 في المئة، ولم يتبقى سوى القليل من الوقت ويتم نشر النتائج بشكل رسمي، ويمكن لكافة اولياء امور طلاب وطالبات الصف السادس الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني وبكل سهولة.

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