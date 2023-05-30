بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري.. يلا شوت، تتصدر البحث عند عشاق كرة القدم في مصر وخارجها، كيفية مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-5-2023، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويستعد نادي الزمالك بكل تركيز واهتمام لهذه المباراة المهمة، التي ستجمعه بفريق طلائع الجيش، والتي تأتي ضمن فعاليات الدوري الممتاز المصري، والتي يسعى فيها الفريق لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث اللازمة لتحسين موقعه في جدول الترتيب، والتأهل إلى المربع الذهبي.

وسيتم استضافة المباراة في استاد القاهرة الدولي، الذي يعد من أبرز الملاعب في مصر والعالم العربي، ويتميز بتجهيزاته الحديثة والمتطورة.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية وجماهير الفريقين هذه المباراة بشغف وحماس كبيرين، ويسعون جاهدين للحضور ومؤازرة فريقهم المفضل وتشجيعه خلال المباراة، ومن المتوقع أن يحظى الحدث بمتابعة واسعة من المشجعين في مصر وخارجها، الذين سيحرصون على متابعة كل تفاصيل المباراة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث في مباراته المرتقبة أمام طلائع الجيش، وذلك بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام فريق الداخلية بهدف لكل فريق. يطمح الفريق إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب وضمان التأهل إلى إحدى البطولات الإفريقية المقبلة، ولا بد له من تقديم عرض كروي جيد وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة. ويعول الفريق على خبراته ومهارات لاعبيه لتحقيق هذا الهدف، وسيعمل بكل تركيز واهتمام لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثالتي تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم الحالي.

وتعد مباراة اليوم أمام طلائع الجيش فرصة هامة للفريق لتحقيق الفوز والانطلاق بقوة نحو المربع الذهبي، وتحسين موقعه في جدول الترتيب، ويعول الفريق على لاعبيه المميزين وخبراتهم الكبيرة، لتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وإسعاد جماهيره المتشوقة للفوز والانتصارات.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويدخل نادي الزمالك مواجهة طلائع الجيش محتلًا المركز الرابع برصيد 47 نقطة في ترتيب الدوري المصري 2022-2023، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وستنقل مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصرية والبطولات المحلية، عبر شاشتها الفضائية.

ونستعرض لكم تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش | اضغط هنــــا

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد زولا، محمد فتح الله، محمد سمير، أحمد متعب.

خط الوسط: على حمدي، فريد شوقي، إسلام محارب، محمد شحاتة، أحمد أيمن منصور.

خط الهجوم: محمود وادي.