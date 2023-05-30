الآن مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

كورة لايف الآن .. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، يقابل نادي الزمالك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره طلائع الجيش في المباراة المؤجلة بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الآن مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، بث مباشر الآن مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقررة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في خدمة للقاريء عبر «بوابة الفجر الرياضي» ووصف للمباراة لحظة بلحظة.

شاهد بث مباشر الآن مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري

تجري اليوم الثلاثاء مباراة قوية في الدوري المصري بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش، وذلك على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تم تأجيلها من يوم 4 أبريل الماضي.

وتمثل المباراة فرصة قوية للفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. يسعى فريق الزمالك لاقتناص مركز متقدم في جدول الدوري، فيما يحاول فريق طلائع الجيش الهروب من شبح الهبوط وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وقد حرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على الاستعداد بشكل جيد لهذه المباراة، حيث قام بدراسة خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف فريق طلائع الجيش، من خلال مشاهدة شرائط مبارياته الأخيرة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وذلك بعد أن تعادل في المباراة السابقة أمام فريق الداخلية.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وجذابة، وسيعمل الفريقان بكل جهدهما واهتمامهما لتحقيق الفوز والنجاح، وإسعاد جماهيرهما المتشوقة للانتصارات، تجري اليوم الثلاثاء مباراة هامة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يلتقي فريق الزمالك وفريق طلائع الجيش على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من البطولة.

وتعد هذه المباراة فرصة هامة للفريقين لتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، حيث يسعى فريق الزمالك إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب ومنافسة الفرق المتصدرة على اللقب، فيما يحاول فريق طلائع الجيش تحسين أدائه وتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأول، وتحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وقد أعرب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن استعداد فريقه لهذه المباراة، وعن دراسة نقاط قوة وضعف فريق طلائع الجيش من خلال مشاهدة شرائط مبارياته الأخيرة، ويسعى الفريق إلى تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة، وإسعاد جماهيره المتشوقة للنجاح والانتصارات.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة شديدة بين الفريقين، وأن تكون مثيرة وجذابة لعشاق كرة القدم في مصر وخارجها، ويعول الفريقان على الاستعداد الجيد والتركيز الكامل لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وستكون المباراة فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم الكروية، وللجماهير لمساندة فرقهم وتشجيعهم لتحقيق الفوز والنجاح.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 47 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز قبل الأخير وله 26 نقطة.

ويبحث عشاق وجماهير الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء عن موعد مباراة الزمالك ضد نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وكذلك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الطلائع.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش من حيث الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع وتشكيل الزمالك في مباراة اليوم.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري اليوم الثلاثاء عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة الموافق الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يتم نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

ويتم نقل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش عبر قناة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش | اضغط هنــــا

أون تايم سبورتس 1 أتش دي ON Time Sports 1 HD

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مفتوحة

معلق مباراة الزمالك ضد وطلائع الجيش في الدوري المصري

يقوم المعلق الشهير حاتم بطيشة بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد وطلائع الجيش اليوم في الدوري

وفقا لتدريبات الزمالك الأخيرة والغيابات في صفوف الفريق ينتظر أن يخوض مباراة طلائع الجيش بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح.

في خط الوسط: محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي.

في خط الهجوم: محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش | اضغط هنــــا

استعدادات الزمالك لمباراة طلائع الجيش وتعليمات أوسوريو

تحت شعار لا بديل عن الفوز يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك اختبارا صعبًا أمام طلائع الجيش.

وتقام المباراة بين الزمالك وطلائع الجيش على أرض ملعب استاد القاهرة وهى مؤجلة من يوم 4 أبريل إلى هذا الموعد.

اختتم الزمالك استعداداته للمباراة بتدريب رئيسي أمس ركز خلاله الكولومبي كارلوس أوسوريو على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس من خلال مشاهدة مباراة الدور الأول والتي كان يقود الزمالك خلالها فنيًا المدرب السابق البرتغالي كارلوس فيريرا.

يسعى الزمالك خلال مباراة الليلة لتحقيق الفوز عمثلما فاز في الدور الأول برباعية نظيفة كما يسعى لمواصلة الانتصارات على أمل إنهاء الدوري في المركز الثاني.