مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 30-5-2023 يلا شوت في الدوري المصري

الآن مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 30-5-2023 يلا شوت في الدوري المصري ، الزمالك يلاقي طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 23 لمسابقة الدوري المصري، وذلك على ملعب استاد القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بث مباشر اليوم الثلاثاء Al Zamalek Vs El Geish يلا لايف في اطار مباريات مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2022/2023، ومن المفترض ان يتقابل فريق الزمالك مع نظيرة فريق طلائع الجيش علي أرضية ملعب الطرف الأول نادي الزمالك وهو استاد القاهرة الدولي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل تعويض نقاطة الفائتة والوصول إلى مركز متقدم في الدوري المصري للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة طلائع الجيش والزمالك علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق حاتم بطيشة في تمام الساعه الثامنة مساءاٌ بتوقيت القاهره والمملكة العربية السعوديه علي يلا شوت.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم

فريق الزمالك هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مباريات الدوري المصري الممتاز أمام نظيرة نادي طلائع الجيش، الزمالك لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مبارياتة في الجولة الماضية من الدوري المصري مع نظيرة فريق الداخلية يوم الأثنين الماضي وانتهت المباراة بتعادل الفريقين ايجابيًا بنتيجة هدف لكل منهم، وحاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري وذلك برصيد سبعة وأربعون نقاط وذلك لأنتصارة في ثلاث عشر مباريات وتعادلة في ثمانية مباريات وخسارتة سبع مباريات أيضًا قبل لقاء اليوم، واليوم يدخل نادي الزمالك هذا اللقاء وهو يبحث عن اكتساب الثلاث نقاط أمام طلائع الجيش لتحقيق الأنتصار الرابع عشر له امام نادي طلائع الجيش ومحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب وتقليص الفارق بينة وبين المراكز الثلاث الأولي.

مباراة طلائع الجيش والزمالك اليوم

وعلي النظير الاخر فريق طلائع الجيش هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم في اطار الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري المصري أمام الطرف الأول نظيرة نادي الزمالك، فريق طلائع الجيش حاليا هو صاحب المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ست وعشرون من النقاط وذلك لتحقيق الانتصار في خمسة مباريات وتعادلة في احدي عشر مباريات وخسارتة اثنا عشر مباريات قبل لقاء اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي طلائع الجيش كانت مع نظيرة فريق الأهلي يوم الجمعة الماضية في اطار الجولة الماضية من الدوري المصري وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد، طلائع الجيش يدخل لقاء اليوم وهو في كامل استعدادة للقاء نادي الزمالك في مباريات الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري المصري واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة في جدول الترتيب بدلًا من المراكز المتأخرة.

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