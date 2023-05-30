بمشاركة أمريكية.. اختتام التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 19"

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية في الإمارات، فعاليات التمرين الختامي المشترك "الاتحاد الحديدي 19"، بمشاركة وحدات من القوات البرية لدولة الإمارات مع الجيش الأمريكي، والذي نفذ على أرض الدولة؛ بهدف تطوير التنسيق المشترك بين الجانبين ورفع الجاهزية القتالية.

وتضمن التمرين عددًا من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة، بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للوصول إلى الاحترافية، انطلاقًا من استراتيجية وزارة الدفاع بدولة الإمارات والتي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

يشار إلى أنه في 23 مايو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن انطلاق فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 19".