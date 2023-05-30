عاجل.. إغلاق باب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي

أغلق اليوم الثلاثاء، باب التنازل عن خوض انتخابات مجلس الأمة المقررة في 6 يونيو المقبل، على 207 مرشحين، بعد انسحاب 40 مرشحًا.

هذا وكانت قد أظهرت آخر إحصائيات إدارة الانتخابات، استمرار تناقص المرشحين حتى وصل عددهم إلى 207 مرشحين فقط، بعد تنازل 40 مرشحًا.

وفي الدائرة الأولى تنازلت المرشحة سارة الدابي، وفي «الثانية» حسن دشتي، وبـ «الثالثة» شملان الحربان، ومحمد محمد، ووليد الناصر.

وبـ«الرابعة» تنازل بدر المطيري، وجمال المطيري، وجمعان العازمي، وحمد السعيدي، وخليفة الخليفة، وزيد المطيري، وعلي الرحيلي، وعلي الرشيدي، وعوض العنزي، وماجد موسى المطيري، وناصر الرشيدي، ونايف العدواني، وفي «الخامسة» سعد الكندري، ومشبب السهلي.