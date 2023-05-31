شرطة الرياض: إحباط ترويج مادة الحشيش المخدِّر

أعلنت الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، عن مواصلة عملياتها للقبض على مهربي ومروجي المخدرات في المملكة العربية السعودية.

وتمكنت شرطة منطقة الرياض، من إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر و(19،973) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها وهما مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن.

وكشفت شرطة منطقة الرياض عن أن المتهمَين اتخذا أحد أحياء جنوب مدينة الرياض مقرًا لتخزين وترويج سمومهما، وضُبِطَ بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ (1،032،400) ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.