الخارجية الليبية تدين اقتحام سفارتها لدى الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية الليبية، عن أدانتها اقتحام سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم، والتي تعرضت مبانيها للنهب والتخريب.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها "تدين اقتحام مبنى السفارة الليبية بالخرطوم ونهب محتوياتها"، والتي كان قد تم إجلاء موظفيها بسبب أعمال العنف.

وأعربت الوزارة، عن "أسفها الشديد وامتعاضها من مثل هذه الأعمال"، داعية "الأطراف المتحاربة في السودان إلى نبذ العنف، وحماية البعثات الدبلوماسية والمقار التابعة لها".

وذلك عملًا باتفاقية فيينا التي "تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية"، مشيرة إلى حرصها الشديد على استقرار السودان وشعبه، لكنها جددت "إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية" في العاصمة السودانية.

ونددت الوزارة الليبية، الخميس، بالهجوم على مكتب الملحق العسكري الليبي في الخرطوم، داعية إلى "ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الاجرامي".