الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس والاسم الصف الثالث الاعدادي علي بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023، تسعى بوابة الفجر إلى توفير خدمات سهلة وميسرة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 بمحافظة المنيا الترم الثاني، وقد خاض الطلاب امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ونحن ندرك حالة الترقب التي يعيشها الجميع في انتظار الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا برقم الجلوس، ونحن على يقين بأن هذه النتائج تمثل مرحلة مهمة في حياة الطلاب وعائلاتهم، ولذلك فإننا نعمل بجدية على توفير جميع الخدمات الضرورية للحصول على النتائج بسرعة وسهولة.

تواصل بوابة الفجر متابعتها الحثيثة لنتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا، وذلك بعد ترقب الكثير من الطلاب والطالبات لها منذ أمس الثلاثاء، وبالرغم من تأكيد بعض المصادر المقربة عن اعتماد النتائج يوم الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيل الإعلان عنها من جانب السيد المحافظ لعدم الانتهاء التام من عملية مراجعة الدرجات، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة خلال ساعات قليلة.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس

يسر بوابة الفجر أن تعلن أنه تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا الترم الثاني لعام 2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أسامة القاضي بنسبة نجاح 72%. وقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول من شهادة الإعدادية العامة لاتمام دراسة التعليم الأساسي 113357 طالب وطالبة، نجح منهم 83222 طالب وطالبة، موزعين في 229 لجنة امتحانيه على مستوى الإدارات التعليمية التسعة. وتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب في المواد الدراسية، حيث بلغت نسب النجاح في مادة اللغة العربية 91%، واللغة الإنجليزية 95%، والعلوم 81%، والدراسات الاجتماعية 96%، والرياضيات 93%.

وتم التأكيد على عدم وجود إدارات بها نسب رسوب مرتفعة في مادتي العلوم واللغة العربية، وقد بدأ موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا في استقبال طلبات الجمهور للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 بالاسم فقط ورقم الجلوس، وتهنئ بوابة ثقفني جميع الطلاب والطالبات الناجحين في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية، وتتمنى لهم التوفيق الدائم في مسيرتهم التعليمية والمهنية المستقبلية، كما نؤكد على استمرارنا في توفير جميع الخدمات الضرورية للطلاب وأولياء الأمور من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا بالاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 pdf اليوم السابع أبو قرقاص

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 المنيا سمالوط

نتيجة مدارس محافظة المنيا بني مزار

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا موقع فيتو العدوة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 بالاسم دير مواس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني مطاي

نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الثاني محافظه المنيا 2023 مغاغة

نتيجة تالتة اعدادي المنيا ملوي

وزارة التربية والتعليم بالمنيا نتائج الامتحانات مركز المنيا

نتيجة الشهادة الاعدادية pdf المنيا

تباشر بوابة الفجر تغطية أحدث المستجدات حول نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا الترم الثاني لعام 2023، وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية خاصة، بأن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا سوف تصدر اليوم الثلاثاء رسميا بعد اعتمادها من السيد المحافظ. وأكد المصدر أن أعمال التصحيح والرصد قد انتهت، وتمت المراجعة اللازمة، وأن درجات الطلاب قد تم اعتمادها.

كما أشارت المصادر المقربة إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس والاسم، مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت نتائج الطلاب ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف المواد الدراسية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد بدأ في استقبال طلبات الجمهور للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2023 برقم الجلوس والاسم، وذلك لتسهيل وصول النتيجة للطلاب وأولياء الأمور بأسرع وقت ممكن.

وتهنئ بوابة الفجر جميع الطلاب والطالبات الناجحين في هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية، وتدعوهم إلى الاستمرار في مسيرتهم التعليمية والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. ونحن في بوابة ثقفني نواصل جهودنا لتوفير الدعم اللازم للطلاب وأولياء الأمور في عملية الاستعلام عن النتيجة، وذلك من خلال توفير رابط مباشر للاستعلام عن النتائج بسهولة ويسر. ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، ونأمل أن تكون هذه النتيجة محفزًا لهم لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها اضغط هنا

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه المنيا، محافظة المنيا، المنيا، نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي المنيا، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه المنيا، الشهاده الاعداديه محافظه المنيا، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا، نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه المنيا، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه المنيا، نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا».