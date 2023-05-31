ads

الجيش الإسرائيلي: خلية خطيرة متورطة بالتخطيط لعملية "حرميش"

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

كشفت الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة حول عملية مستوطنة حرميش، التي نُفذت مساء أمس الثلاثاء، وأدت لمقتل مستوطن إسرائيلي، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية نقلًا عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إن "العملية تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد"، مشيرًا إلى أن "خلية منظمة وخطيرة تقف خلفها وخططت لها جيدا".

وقال الضابط إن "العملية تم تنفيذها عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن، وأطلقت صليات من الرصاص قتلت إسرائيليا أعزلَ كان يقود مركبته"، منوها إلى أن "العملية تتسم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار المعروفة لنا، نتحدث عن خلية خططت جيدًا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية تجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".

وتشير تقارير عسكرية إسرائيلية إلى استمرار عملية البحث في محيط موقع العملية، ومحيط مخيم نور شمس، حيث التوقعات تشير إلى فرار منفذي العملية إلى المخيم، حسب الإعلام الإسرائيلي.

وتعرض مخيم نور شمس في منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية، ليلة أمس الاثنين، إلى عملية مداهمة كبيرة من قبل الجيش الإسرائيلي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 20 قتيلا.

الجيش الإسرائيلى اسرائيلي الضفة الغربية مستوطنة مستوطن اطلاق النار عسكرية اسرائيلية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن .. رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال بوابة الفجر

مبروك لجميع الطلاب - ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني جميع المحافظات بـ رقم الجلوس (اعرف نتيجتك)

ظهرت حالا - نتيجة الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر (اعرف نتيجتك دلوقتي)

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الآن جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية).. اعرف نتيجتك دلوقتي حالا

ظـهـرت الآن .. مـبروك لينك نتيجة نت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 بـرقم الجلوس وبـالاسم

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 ترم ثاني برقم الجلوس والاسم .. قريباً

«ظهرت الآن» نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة الدقهلية الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الفجر

الآن رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة الفجر