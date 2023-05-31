الجيش الإسرائيلي: خلية خطيرة متورطة بالتخطيط لعملية "حرميش"

كشفت الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة حول عملية مستوطنة حرميش، التي نُفذت مساء أمس الثلاثاء، وأدت لمقتل مستوطن إسرائيلي، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية نقلًا عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إن "العملية تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد"، مشيرًا إلى أن "خلية منظمة وخطيرة تقف خلفها وخططت لها جيدا".

وقال الضابط إن "العملية تم تنفيذها عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن، وأطلقت صليات من الرصاص قتلت إسرائيليا أعزلَ كان يقود مركبته"، منوها إلى أن "العملية تتسم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار المعروفة لنا، نتحدث عن خلية خططت جيدًا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية تجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".

وتشير تقارير عسكرية إسرائيلية إلى استمرار عملية البحث في محيط موقع العملية، ومحيط مخيم نور شمس، حيث التوقعات تشير إلى فرار منفذي العملية إلى المخيم، حسب الإعلام الإسرائيلي.

وتعرض مخيم نور شمس في منطقة طولكرم شمال الضفة الغربية، ليلة أمس الاثنين، إلى عملية مداهمة كبيرة من قبل الجيش الإسرائيلي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى 20 قتيلا.