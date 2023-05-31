ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس.. عبر بوابة الفجر

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس.. عبر بوابة الفجر

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح 83.9 بزيادة 6% عن العام الماضي

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث يعتمدها المحافظ خلال الساعات القليلة المقبلة. وكان المحافظ قد أعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 77% للإعدادية العامة، والتي بلغ عدد الحاضرين في الامتحانات 83695 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح طلاب الصم والبكم في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية للفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس والاسم نحو 83%.

ومن جهة الأخبار الجيدة أيضًا، نجح طلاب الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالعام الماضي، مما يدل على جهودهم الكبيرة والمثمرة خلال الفصل الدراسي الثاني.

البوابة الالكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسكندرية

تترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية بفارغ الصبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بهم للعام الدراسي ٢٠٢٣. ويعتبر حصول الطلاب على نتيجة جيدة إنجازًا هامًا ويمثل ثمرة جهودهم طوال العام الدراسي.

ويسعى الجميع في هذا الوقت لمعرفة المزيد حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية، والوقت المتوقع لظهورها. ولذلك، سنستعرض في هذا المقال أهم المعلومات المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، والوقت المتووقع لظهورها.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء عمليات التصحيح وجمع الدرجات الخاصة بكل طالب. وسيتم نشر النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما سيتم الإعلان عنها في المدارس والمراكز الرسمية المعنية في محافظة الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الإسكندرية 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 بالاسم إدارة برج العرب.

نتيجة اعدادية الإسكندرية إدارة العامرية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الإسكندرية إدارة العجمي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 إدارة غرب الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس إدارة الجمرك.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية بالاسم إدارة وسط الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 بالاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الإسكندرية بالاسم إدارة شرق الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية اليوم السابع 2023 إدارة المنتزة.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

الفصل الدراسي الأول 140 درجة

الفصل الدراسي الثاني 140 درجة

مجموع الفصلين 280 درجة

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