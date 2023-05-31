"مصر الخير" تطلق حملة "صك الأضحية" للعام التاسع على التوالى

فتحت مؤسسة "مصر الخير" باب خير جديد من أبوابها حينما شهدت إحدى مزارعها بمحافظة البحيرة إطلاق حملة صك الأضحية لعام 1444 هجريًا لخدمة المصريين فى تنفيذ شريعة الأضحية سواء للمتبرعين أو المستحقين وتوصيل لحوم الأضاحى البلدية حتى أبعد محافظات مصر والمناطق الحدودية.

وأعلنت المؤسسة عن قيمة صك الأضحية والذى بلغت 8550 جنيه، يصل للمتبرع عدد 9 كيلو لحم بلدى صافى ويوزع الباقى على المستحقين فى المناطق الأكثر استحقاقًا، بالإضافة إلى كيلو لحم بلدى صدقة بقيمة 360 جنيه مع توفير سهم صدقة لحم بلدى صافى بقيمة 100 جنيه.

وقال الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير: إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التى نقدمها سنويًا نظرًا لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين ومع ذلك فهى ترسم لوحة التنمية المستدامة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير لخلق مستثمر صغير.

وأوضح أنه على الرغم من الهدف الخيرى الخالص لحملة صك الأضحية من ذبح وتوزيع اللحوم إلا أنها تحقق سنويًا تغيير جذرى فى حياة أكثر من 100 مستحق يتحولون إلى صغار مربين بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيوانى تحت إشراف شركة أرض الخير ومع توالى الدورات التنموية للمتميزين منهم يتحولون إلى مستثمرين فى مشروعات تنمية الثروة الحيوانية التى تعد من أهم أهدافنا فى التنمية الشاملة بالتعاون مع شركائنا من البنوك الوطنية فى مصر.



وأكد الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير على حرص المؤسسة على إدخال الفرحة على أهلنا بكل محافظات مصر فى هذه الأيام المباركة بتوفير لحم بلدى صافى بجودة متميزة كعهد المصريين بمؤسسة مصر الخير خلال الثمانى سنوات السابقة.

ومن جانبه صرح المهندس أحمد على، المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير: أن مؤسسة مصر الخير أصبحت تمتلك خبرة كبيرة على مدار سنوات تنفيذ حملة صك الأضحية لما تحتويه إجراءاتها من خطوات عديدة لضمان وصول اللحوم البلدى المتميزة بجودة عالية للمستحقين والمتبرعين.

وأوضح أحمد على أن قيمة صك 8550 جنيهًا مقابل سُبع الأضحية يستلم منها المتبرع 9 كيلو لحم بلدى صافى والباقى يقدم بإسمه للمستحقين حتى أبعد نقطة حدودية بالإضافة إلى أضحية القرية وهى قيمة أضحية كاملة بقيمة 59،850 جنيه، فضلًا عن توفير كيلو صدقة بلدى بقيمة 360 جنيه وسهم صدقة بلدى بقيمة 100 جنيه حتى يصل الخير لأكبر عدد من المستحقين.

وأكد المدير التنفيذى للبرامج بالمؤسسة أنه مع بداية التحضير للحملة قررت إدارة المؤسسة الإستمرار فى توفير صك الأضحية البلدى فقط دون التطرق لأى من أنواع اللحوم المستوردة أو التى يتم ذبحها أيام التشريق خارج القطر المصرى حتى مع حركة التغير الكبير فى أسعار اللحوم هذا العام.

وأشار المدير التنفيذى للبرامج بمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة تعتمد على قاعدة عريضة من الجمعيات الشريكة فى مختلف محافظات مصر فى توزيع لحوم الأضاحى على الأسر المستحقة، لكون تلك الجمعيات هى الأذرع التنفيذية للمؤسسة.

ودعا الراغبين فى شراء صكوك الأضحية سرعة حجزها والمشاركة فى الحملة من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكترونى، أو قنوات التبرع الإلكترونى مثل فورى وأمان وضامن ومصارى.

ومن جانبها قالت مروة أسامة: أن المؤسسة تعتمد أفضل سلالات اللحوم البلدية سنويًا لاستخدامها فى حملة صك الأضحية حيث لدينا خبراء على أعلى مستوى فى مزارع مصر الخير التى لا نمتلك فيها العجول وإنما يمتلكها المستفيدين من دورة الإنتاج الحيوانى وفى نهاية دورة التسمين نقوم بتسويق المنتج ووقت صكوك الأضاحى تشترى المؤسسة العجول من المستفيدين وتقوم بعمليات الذبح وفقًا للشريعة وتوقيتات الذبح ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقا مع ضمان وصول نصيب المتبرع والذى يبلغ 9 كجما من اللحم البلدى الصافى من إجمالي سبع الأضحية.

وأشارت إلى أن مزارع مؤسسة مصر الخير تمتلك الطاقات البشرية والخبرات اللازمة لتقديم الرعاية البيطرية وأساليب التغذية السليمة للعجول حيث نعتمد على أنواع خليط متوازن من الأعلاف التى توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية لمعدلات النمو العالية لعجول التسمين حتى نقدم خدمة متميزة عالية الجودة للمستحقين والمتبرعين.

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