بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 بالإسكندرية عبر بوابة الفجر

بعد انتظار طويل وشديد القلق من قبل الطلاب وأولياء الأمور، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الإسكندرية عن نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023، وبينما كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر، تم الإعلان عن النتائج بعد ساعات طويلة من العمل والجهد المتواصل، لقد كان هذا اليوم صعبًا بالنسبة للطلاب الذين كانوا ينتظرون، ولكن النتائج جلبت الفرحة والبهجة التي طال انتظارها للجميع، تحرص منصة "بوابة الفجر" على نشر نتائج جميع المحافظات، ويمكك الاستعلام عنها بالاسم فقط أو رقم الجلوس، وتوفر العديد من الخدمات المميزة مثل معرفة درجات الطالب في جميع المواد والنسب المئوية والترتيب، وبهذا، تساعد المنصة الطلاب وأولياء الأمور على الوصول إلى النتائج بسهولة ويسر، وتتيح لهم فرصة التعرف على مستواهم الدراسي والعمل على تحسينه في حال كانت النتيجة غير مرضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023

كان العديد من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية 2023. والآن، يمكن للطلاب الاستعلام بسهولة عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني "بوابة الفجر"، حيث يمكنهم تحديد محافظة الإسكندرية وإدخال رقم الجلوس والرقم القومي للحصول على النتيجة على الفور.

وتوفر المحافظة أيضًا خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل مباشر باستخدام الاسم والرقم القومي، كما يمكن للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة الحصول على تفاصيل النتيجة، بما في ذلك درجات الطالب في جميع المواد ومجموع الدرجات والنسبة المئوية وترتيبهم في المدرسة والإدارة والمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023، حيث أكدت أن الإعلان سيتم فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وهذا يعني أن الإعلان سيكون في موعد قريب بعد الانتهاء من هذه العمليات الهامة.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر هذا الإعلان، حيث يعد هذا الأمر مهمًا جدًا للجميع، نظرًا لأن النتائج تحدد الطلاب على مستواهم الدراسي وتحديد مدى تحقيقهم لأهدافهم التعليمية، وبمجرد الإعلان عن النتيجة، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة، وذلك باستخدام رقم الجلوس أو الاسم والرقم القومي.

بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية، قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير رابط على الإنترنت يمكن من خلاله الحصول على النتيجة على الفور، ويمكن للطلاب الذين يرغبون في الاطلاع على نتيجتهم زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

ومن خلال هذا الرابط، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 باستخدام رقم الجلوس أو الاسم والرقم القومي، وسيتم عرض النتيجة على الفور بعد إدخال المعلومات المطلوبة، ويمكن للطلاب التحقق من درجاتهم في جميع المواد ومعرفة مجموع الدرجات والنسبة المئوية وترتيبهم في المدرسة والإدارة والمحافظة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية.

ضوابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- تضاف الدرجة التى حصل عليها الطالب فى الترم الأول لدرجة الترم الثانى.

- الدرجة النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية من 280 درجة.

- يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات.

- يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من خلال المديريات التعليمية.

- يجب أن يحسب مجموع تنسيق الثانوى العام وفق درجات الطالب التى يتحصل عليها فى امتحان الترم الثانى فقط.

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها اضغط هنا

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