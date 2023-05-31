أخبار السعودية| خطوات تقديم طلب تغيير الجامعة للدارسين في الخارج

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وزارة التعليم السعودي
وزارة التعليم السعودي

تقدم وزارة التعليم الموجودة في المملكة العربية السعودية، العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب الذين يدرسون في الخارج من خلال بوابة الوزارة.

ومن ضمن الخدمات التي أطلقتها الوزارة حديثًا هي خدمة طلب تغيير الجامعة للدارس في الخارج؛ حيث أن الطلاب الذين يدرسون في الخارج على حسابهم الخاص، والدارسين الذين تبعثهم الحكومة السعودية؛ لاستكمال دراستهم في الخارج، يمكنهم تقديم طلبًا لتغيير الجامعة التي يدرسون بها.

خطوات تقديم طلب تغيير الجامعة للدارسين في الخارج 

الدخول على موقع بوابة سفير

النقر على خانة الخدمات الدراسية.

الضغط على الأيقونة الخاصة بـ تغيير الجامعة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في الحقول الخاصة بها، ومن ثم التحقق والتأكد من مدى صحتها.

إحضار مستند قبول الدارس من الجامعة.

بيان معتمد بدرجات الطالب من الجامعة، يحتوي على التخصص الذي كان يدرسه، والتاريخ الذي انضم فيه إلى الجامعة.

إرفاق مستند رسمي من الجامعة، يوضح عدد الساعات الذي قام الطالب بإنجازها وعدد الساعات المتبقية، بالإضافة إلى تاريخ تخرج الدارس المتوقع.

النقر على أيقونة تسليم.

الانتظار حتى تُرسل الجامعة إشعارًا بالموافقة على طلب التغيير، أو رفضه على البريد الإلكتروني الخاص بالدارس.

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