ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر الفجر حصريا

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسكندرية نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر الفجر

تُعد نتيجة الشهادة الإعدادية من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تمثل ختامًا لمرحلة مهمة وانتقالًا إلى المرحلة الثانوية. ومع اقتراب نهاية العام الدراسي، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الإسكندرية بفارغ الصبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023.

وتهدف هذه المرحلة التعليمية إلى تأهيل الطلاب للمرحلة الثانوية، وتقييم مستواهم التعليمي في مجموعة من المواد الدراسية. وتعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية هامة للغاية حيث تحدد مدى تحقيق الطلاب لأهدافهم التعليمية وتحديد مدى تأهيلهم للمرحلة الثانوية.

وفي محافظة الإسكندرية، ستتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. وللاطلاع على النتيجة، يمكن للطلاب زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية والاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس أو الاسم والرقم القومي.

وبمجرد الحصول على النتيجة، يمكن للطلاب التحقق من درجاتهم في جميع المواد ومعرفة مجموع الدرجات والنسبة المئوية وترتيبهم في المدرسة والإدارة والمحافظة، وتعتبر هذه الخدمة مهمة جدًا للطلاب وأولياء الأمور، حيث تمكنهم من تقييم أداء الطالب وتحديد المجالات التي يحتاج فيها الطالب إلى تحسين أدائه.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية

تتحمل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية مسؤولية الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظة، ويتوجب على الطلاب الانتظار بصبر حتى يتم الإعلان عن النتيجة رسميًا عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وبمجرد الإعلان عن النتيجة، يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم وتحديد المجالات التي يحتاجون إلى تحسين أدائهم فيها. وللاستعلام عن النتيجة، يمكن للطلاب استخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

ومن خلال هذا المقال، سنشارك معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الإسكندرية باستخدام رقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يجب على الطالب المترقب لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية إدخال رقم جلوسه المكون من أرقام محددة والتي يتم تسليمها للطلاب قبل امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية.

ويجب على الطالب اختيار الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها من بين العديد من الإدارات التعليمية المتاحة في المحافظة. يمكن العثور على اسم الإدارة التعليمية من خلال بطاقة الجلوس أو الاستفسار من المدرسة.

بعد إدخال رقم الجلوس واختيار الإدارة التعليمية، يتم النقر على زر "عرض النتيجة" أو ما يشابهه، وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب على الشاشة. يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة، ومن الممكن أن يتطلب الموقع تأكيد البيانات أو إدخال رمز التحقق (Captcha) للتحقق من أن الاستعلام يتم من قبل إنسان حقيقي وليس برنامج آلي.

في حالة عدم توفر الاتصال بالإنترنت أو وجود صعوبة في استخدام الموقع الرسمي للمديرية، يمكن للطالب مراجعة المدرسة التي يدرس فيها للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

يشار إلى أن عددالطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية يتجاوز الـ107 ألف طالب وطالبة، وتم توزيعهم على 307 لجان امتحان فرعية. وقد بدأت فورًا أعمال التصحيح داخل الكنترولات المركزية.

وتتألف نتيجة الشهادة الإعدادية من مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبلغ 140 درجة موزعة على جميع المواد الدراسية باستثناء مادتي الحاسب الآلي والتربية الدينية.

وشارك في متابعة الامتحانات 13،648 ملاحظًا، و1،475 مراقب لجان، و1،208 معاونين، وبلغعدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل 756 شخصًا. ويمكن للطلاب الحصول على شهاداتهم من المدرسة بعد إعلان النتيجة.

60 لجنة في إدارة المنتزه أول.

40 لجنة في إدارة المنتزه ثان.

79 لجنة في إدارة شرق.

41 لجنة في إدارة وسط الإسكندرية

25 لجنة في إدارة غرب التعليمية.

10 لجان في إدارة الجمرك

43 لجنة في إدارة العجمي

33 لجنة في إدارة العامرية

39 لجنة في إدارة برج العرب.

وفي الأخير تمثل نتيجة الشهادة الإعدادية ثمرة جهود الطلاب طوال فترة دراستهم، وتحقيقهم للنجاح في هذه المرحلة الحاسمة يعتبر إنجازًا يستحق الاحتفال، بفضل التكنولوجيا الحديثة، أصبح من الأسهل الآن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. نتمنى لجميع الطلاب.

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