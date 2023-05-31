وظائف أمانة العاصمة المقدسة ورابط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة عن وظائف موسمية للرجال والنساء ‏لموسم الحج1444هـن وتكون تقديم بدايته من يوم الأربعاء الموافق 11 /11/ 1444

ومن المفترض أن كثير من الأعمال والوظائف تكون موسمية، ومرتبطة بموسم الحج السنوي تلك الشعيرة التي ينتظرها المسلمون فى شتى بقاع الأرض.

وظائف أمانة العاصمة المقدسة

وجاءت مسميات الوظائف التي طرحتها الأمانة العاصمة المقدسة، كالتالي:

مراقب.

سائق.

سائق معدات ثقيلة

رابط التقديم على وظائف أمانة العاصمة المقدسة

وننشر لكم في السطور التالية رابط لسهولة التقديم على وظائف أمانة العاصمة المقدسة التي تشمل مراقب وسائقن سائق معدات ثقيلة، حيث أكدت أمانة العاصمة المقدسة على أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية للأمانة.