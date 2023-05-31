للعام التاسع على التوالي.. "مصر الخير" تُطلق حملة "صك الأضحية"

شهدت إحدى مزارع مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحيرة، إطلاق حملة صك الأضحية لعام 1444 هجريًا؛ لخدمة المصريين في تنفيذ شريعة الأضحية، سواءً للمتبرعين أو المستحقين، وتوصيل لحوم الأضاحي البلدية، حتى أبعد محافظات مصر والمناطق الحدودية.

وأعلنت المؤسسة عن قيمة صك الأضحية، والذي بلغت 8550 جنيهًا، يصل للمتبرع عدد 9 كيلو لحم بلدي صافي، ويوزع الباقي على المستحقين فى المناطق الأكثر استحقاقًا، بالإضافة إلى كيلو لحم بلدي صدقة بقيمة 360 جنيهًا، مع توفير سهم صدقة لحم بلدى صافى بقيمة 100 جنيهٍ.

وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن حملة صك الأضحية من أهم الحملات التي تقدّمها المؤسسة سنويًا؛ نظرًا لأهمية موسم عيد الأضحى المبارك لدى جميع المصريين، ومع ذلك فهي ترسم لوحة التنمية المستدامة التي تُقدّمها المؤسسة لخلق مستثمر صغير.

وأضاف أنه على الرغم من الهدف الخيري الخالص لحملة صك الأضحية، من ذبح وتوزيع اللحوم، إلا أنها تُحقق سنويًا تغيير جذري في حياة أكثر من 100 مُستحق، يتحولون إلى صغار مُربين، بعد الحصول على دورات الإنتاج الحيواني، تحت إشراف شركة أرض الخير، ومع توالي الدورات التنموية للمتميزين منهم، يتحولون إلى مستثمرين في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية، التي تُعد من أهم أهداف المؤسسة في التنمية الشاملة، بالتعاون مع شركائها من البنوك الوطنية في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، حرص المؤسسة على إدخال الفرحة على أهلنا بكل محافظات مصر، في هذه الأيام المُباركة، بتوفير لحم بلدي صافي بجودة متميزة، كعهد المصريين بمؤسسة مصر الخير خلال الثماني سنوات السابقة.



ومن جانبه صرح المهندس أحمد علي المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، بأن المؤسسة مصر الخير أصبحت تمتلك خبرة كبيرة على مدار سنوات تنفيذ حملة صك الأضحية؛ لما تحتويه إجراءاتها من خطوات عديدة، لضمان وصول اللحوم البلدي المتميزة بجودة عالية للمستحقين والمتبرعين.

وأوضح أحمد علي، أن قيمة صك 8550 جنيهًا مقابل سُبع الأضحية، يستلم منها المتبرع 9 كيلو لحم بلدي صافي، والباقي يُقدّم باسمه للمُستحقين، حتى أبعد نقطة حدودية، بالإضافة إلى أضحية القرية، وهي قيمة أضحية كاملة بقيمة 59،850 جنيهًا، فضلًا عن توفير كيلو صدقة بلدي بقيمة 360 جنيهًا، وسهم صدقة بلدي بقيمة 100 جنيهًا، حتى يصل الخير لأكبر عدد من المُستحقين.

وأكد المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، أنه مع بداية التحضير للحملة، قررت إدارة المؤسسة الاستمرار في توفير صك الأضحية البلدي فقط، دون التطرق لأي من أنواع اللحوم المستوردة، أو التي يتم ذبحها أيام التشريق، خارج القُطر المصري، حتى مع حركة التغير الكبير في أسعار اللحوم هذا العام.

وأشار المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إلى أن المؤسسة تعتمد على قاعدة عريضة من الجمعيات الشريكة في مختلف محافظات مصر، في توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المُستحقة، لكون تلك الجمعيات هي الأذرع التنفيذية للمؤسسة.

ودعا الراغبين في شراء صكوك الأضحية، سرعة حجزها والمشاركة في الحملة، من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، أو قنوات التبرع الإلكتروني مثل فوري وأمان وضامن ومصاري.

ومن جانبها قالت مروة أسامة نائب المدير التنفيذي لشركة أرض الخير، التابعة لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعتمد أفضل سلالات اللحوم البلدية سنويًا لاستخدامها في حملة صك الأضحية؛ حيث لديها خبراء على أعلى مستوى في مزارع مصر الخير التي لا تمتلك فيها العجول، وإنما يمتلكها المستفيدين من دورة الإنتاج الحيواني، وفي نهاية دورة التسمين تقوم بتسويق المنتج، ووقت صكوك الأضاحي تشتري المؤسسة العجول من المستفيدين، وتقوم بعمليات الذبح وفقًا للشريعة وتوقيتات الذبح، ثم تقوم بالتوزيع على الأسر الأكثر استحقاقًا، مع ضمان وصول نصيب المتبرع، والذي يبلغ 9 كيلو جرامًا من اللحم البلدي الصافي من إجمالي سُبع الأضحية.

وأشارت إلى أن مزارع مؤسسة مصر الخير تمتلك الطاقات البشرية والخبرات اللازمة لتقديم الرعاية البيطرية وأساليب التغذية السليمة للعجول؛ حيث نعتمد على أنواع خليط متوازن من الأعلاف التي توفر الاحتياجات الغذائية الأساسية لمعدلات النمو العالية لعجول التسمين، حتى تُقدّم خدمة متميزة عالية الجودة للمستحقين والمتبرعين.