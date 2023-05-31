تأهل ثلاثي "دجلة" لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش



تأهل 3 لاعبين من أندية وادى دجلة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية للإسكواش (رجال وسيدات)، ليصبح النادي الوحيد في مصر الأكثر تمثيلًا في هذا الدور من البطولة، استمرارًا للأداء القوي لأبطال وادى دجلة في المنافسات المحلية والدولية.

وصعد علي فرج -المصنف الـ 3 عالميًا- إلى الدور نصف النهائي لبطولة الجونة بعد تغلبه على منافسه الفرنسي فيكتور كورين-المصنف الـ 8 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (6-11) (11-2) (11-3) (11-2) في مباراة استغرقت (42) دقيقة.

ولحقت نوران جوهر-المصنفة الـ 2 عالميًا- بزميلها علي فرج بعد فوزها على الإنجليزية جورجينا كيندي-المصنفة الـ 7 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (11-2) (11-5)، واستطاعت هانيا الحمامي-المصنفة الـ 3 عالميًا- الفوز على الويلزية تسني ايفانز-المصنفة الـ15 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-8) (11-5) (11-4) في مباراة استغرقت (33) دقيقة.

وانطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 9 لاعبين من وادي دجلة هم على فرج، ويحيي النوساني، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ونوران جوهر، وهانيا الحمامى، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم.