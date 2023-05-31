ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني على رابط البوابة الإلكترونية

بعد انتظار طويل، ظهر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمحافظة القاهرة على البوابة الإلكترونية الرسمية للمحافظة، وقد اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح عامة بلغت 85.1%، وقد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بالعاصمة من امتحانات الترم الثاني في 17 مايو الماضي، وكانوا في انتظار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 للحصول عليها برقم الجلوس.

ويسعد الآن الطلاب وأولياء الأمور بالحصول على النتيجة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية، وذلك بعدما أتاحت المحافظة الرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة قبل أيام قليلة، وسيتم إرفاق النتيجة عليه في وقت قريب.

وحرصًا من بوابة الفجر على تقديم آخر الأخبار عن نتائج الطلاب، سنقدم لكم عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني من خلال رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة، بالإضافة إلى تفاصيل اعتماد نتيجة 3 إعدادي ونسب نجاح الطلاب وأوائل المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني على رابط البوابة الإلكترونية

يمكن الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلا الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من هنـــــــــــــــــــــا .

. كتابة رقم الجلوس كما هو موضح بالصورة والضغط على عرض النتيجة.

وفي حال تعطل الموقع عليك الدخول مجددًا بعد دقائق نظرًا لكثر دخول الزوار عليه قد يتوقف قليلًا.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة

وبشأن تفاصيل اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 القاهرة، جاءت نسب نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمختلف المدارس كالآتي:

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 العامة 85.1%، وبلغ عدد المتقدمين 190.533 طالبًا وطالبة، حضر منهم 184.352 طالبًا وطالبة، ونجح 159.799 طالبًا وطالبة.

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الصم وضعاف السمع: 100%.

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 إعدادية المكفوفين: 88%.

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 المدارس الدولية: 97.1%.

نسبة نجاج نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 المهنية 84.9%.

نسبة نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الرياضية: 74.3%.

وقال أيمن موس مدير مديرية تعليم القاهرة، إن عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على الدرجات النهائية 259، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 98.15%، ثم تليها إدارة القاهرة الجديدة بنسبة نجاح بلغت 96.72%، والمركز الثالث من نصيب إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.24، وأوضح أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 غدا الخميس الموافق 1 يونيو، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

ويمكن أن توفر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 من أرقام الخط الساخن 0900100 من التليفون الأرضي ورقم 5757 من المحمول كما فعلت في صفوف النقل، أو من خلال المحادثة الآلية بالخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية من هنـــــــــــــــا .

. قم بتحديد مرحلة الصف الثالث الإعدادي، وإرسال رقم الجلوس في الشات.

وبعدها تضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة.

وستظهر لك كود فوري، عليك التوجه لأقرب فرع بالكود لسداد رسوم 20 جنيه غير شاملة الضريبة.

ثم الرجوع للموقع والضغط على استلام النتيجة وستظهر لك بالتفاصيل.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

نستعرض في الجدول التالية توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023، للمواد الأساسية المضافة للمجموع، وغير الماضية للمجموع.

اسم المادة المجموع الكلي للمادة مجموع الترم الأول مجموع الترم الثاني اللغة العربية 80 درجة 40 درجة 40 درجة اللغة الإنجليزية 60 درجة 30 درجة 30 درجة الدراسات الاجتماعية 40 درجة 20 درجة 20 درجة الجبر 30 درجة 15 درجة 15 درجة الهندسة 30 درجة 15 درجة 15 درجة العلوم 40 درجة 20 درجة 20 درجة التربية الدينية 40 درجة 20 درجة 20 درجة الحاسب الآلي 20 درجة 10 درجات 10 درجات التربية الرياضية 40 درجة 20 درجة 20 درجة التربية الفنية 20 درجة 10 درجات 10 درجات

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه القاهرة، محافظة القاهرة، القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي القاهرة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه القاهرة، الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه القاهرة، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة».