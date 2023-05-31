بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر والفتح يلا شوت اليوم في الدوري السعودي ، يتهافت عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية على حضور المباراة الأخيرة في دوري روشن السعودي، حيث يشتاقون لمشاهدة فريقهم المفضل من المدرجات في البطولة ذات الشعبية الأكبر في المملكة، ويستضيف نادي النصر في الجولة الختامية للدوري نادي الفتح على أرض العالمي في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وبعد أن حسم نادي الاتحاد لقب الدوري لهذا الموسم، فإن جماهير النصر تشعر بالإحباط لعدم تحقيق فريقهم المفضل لقب الدوري، خاصة بعدما كان الفريق بقيادة النجم العالم المعروف عالميًا كريستيانو رونالدو، قد قترب كثيرًا من التتويج باللقب، قبل أن ينتزع العميد اللقب من يديهم ويحطم آمالهم. ويعكس هذا الحضور الجماهيري الكبير أهمية الكرة السعودية وشغف الجماهير بها، ونحن نتمنى لجميع الفرق كل التوفيق في المواسم القادمة، ونؤكد على أهمية دعم الرياضة في المملكة وتطويرها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الوطني والعالمي.

أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023 من 35 ريالًا، وتنتهي عند 12 ألف ريالًا، ويختلف السعر باختلاف الفئة ومكان مقعدك في الملعب.

أسعار تذاكر مباراة النصر والفتح

الفئة السعر A 70 ريالًا B 45 ريالًا C (أفراد) 35.01 ريالًا D (أفراد) 40 ريالًا الواجهة الشمالية E 45 ريالًا الواجهة F 70 ريالًا الواجهة G 110 ريالًا الواجهة H 70 ريالًا الواجهة الجنوبية I 45 ريالًا Block J 40 ريالا Block K 35.01 ريالًا Block L 45 ريالًا جالري لاونج (N) 700 ريالًا جالري لاونج + 750 ريالًا جالري لاونج (S) 700 ريالًا بلاتينم لاونج 950 ريالًا سبورت لاونج (N) 550 ريالًا سبورت لاونج (S) 550 ريالًا سبورت تراس N 6000 ريالًا سبورت تراس S 6000 ريالًا التراس من شرفة 12000 ريالًا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والفتح | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والفتح | من هنـــا



متى موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2023؟

موعد مباراة النصر والفتح في الجولة 30 من دوري روشن السعودي هو يوم الأربعاء 31 مايو 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

تشهد الملاعب السعودية اليوم مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022-2023، حيث يخوض فريق النصر مباراته الأخيرة في الدوري وهو يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة، بعدما حسم فريق الاتحاد جدة لقب الدوري في الجولة السابقة برصيد 69 نقطة. ويستقبل فريق النصر الفريق الأخير في الترتيب، فريق الفتح، على أرض ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة تقام في توقيت واحد، نظرًا لحساسية المواجهات وأهميتها فيما يتعلق بتفادي الهبوط، حيث قد حسم فريق الباطن البطاقة الثانية المؤهلة للهبوط رسميًا، لكن الصراع ما زال مستمر بين فرق الفيحاء والخليج والعدالة لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي سياق متصل، أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي أن نوادي النصر والشباب والاتحاد سيحصلون على السماح بتسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، شرط أن يتم سداد جميع المستحقات المالية المترتبة عليها. ولكن في المقابل، يواجه فريق الأهلي بصعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا بمنع النادي من التعاقد مع لاعبين جدد. ويأتي ذلك بسبب تراكم القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي من قبل لاعبين ومدربين سابقين، والتي من شأنها أن تؤثر على سمعة النادي وتعرضه لعقوبات قد تؤثر على نشاطه في المستقبل.

وتعكس هذه المباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي أهمية الكرة السعودية وشغف الجماهر بها، حيث يتابع الملايين من عشاق الكرة السعودية هذه المباريات بشغف كبير. وتعكس أيضًا هذه المباريات المنافسة الشديدة بين الفرق والسعي المستمر لتحقيق الانتصارات والتفوق على الخصم، وذلك من أجل تحقيق الألقاب والتميز في المنافسات المحلية والدولية.

وبهذه المناسبة، نتمنى لجميع الفرق المشاركة في دوري المحترفين السعودي كل التوفيق في المواسم القادمة، ونشجع على دعم الرياضة في المملكة وتطويرها لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الوطني والعالمي.