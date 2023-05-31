بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: مشاهدة مباراة النصر والفتح بث مباشر اليوم يلا شوت ، يتطلع عشاق الكرة السعودية لمعرفة موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2022/2023، حيث سيخوض فريق النصر السعودي مباراته الأخيرة في البطولة أمام فريق الفتح. وتأتي هذه المباراة بعدما فشل النصر في تحقيق لقب الدوري السعودي هذا الموسم، حيث أصبح اللقب من نصيب فريق اتحاد جدة بعدما حقق الفوز في معظم المباريات.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي يوم الأربعاء 31 مايو 2023، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن يدخل فريق النصر المباراة بتشكيلة قوية تضم نجومه البارزين، بينما يستعد فريق الفتح بتشكيلة متميزة أيضًا للمنافسة الشديدة. ويتطلع الجمهور إلى مشاهدة عرض كروي ممتع ومثير بين الفريقين، وذلك في ختام بطولة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للموسم 2022/2023.

ويمكن للجماهير متابعة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي عبر عدة قنوات ناقلة، ومن بينها القنوات الرياضية المحلية، بالإضافة إلى القنوات الفضائية العربية المتابعة لمجموعة MBC، مثل MBC Pro Sports وMBC Action، ويمكن الاطلاع على جدول البث المحدث للمباريات عبر المواقع الرسمية للقنوات الناقلة.

موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2022/2023

وعن موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضيفًا على ملعب استاد الأول بارك بمدينة الرياض، لمواجهة النصر السعودي غدًا الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من الدوري السعودي موسم 2022/2023.

وستنطلق مباراة النصر ضد الفتح غدًا في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، الكويت، بيروت، الأردن، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8:00 مساءً بتوقت ليبيا والسوادن، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2022/2023

أما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي 2022/2023، تنقل القنوات الرياضية السعودية SSC كافة مباريات الدوري السعودي على فضائيتها المشفرة فقط في نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيما يلي تردد قناة الرياضية السعودية SSC 1 الناقلة للمباراة. 

تردد قناة الرياضية السعودية SSC 1

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

تصحيح الخطأ: 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والفتح | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والفتح | من هنـــا

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح

نقدم لكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي المتوقع لمواجهة الفتح غدًا في أخر جولات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

  • حراسة المرمى: أجوستين روسي.
  • خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - علي لاجامي - جيسلان كونان.
  • خط الوسط: نواف بوشل - عبد الله الخبيري - لويز جوستافو.
  • الهجوم:  عبدالرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - آندرسون تاليسكا.

 

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