مشاهدة مباراة الإتحاد والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الإتحاد والطائي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري السعودي، يستعد فريق الاتحاد السعودي، الملقب بـ "العميد"، لمواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره الطائي، في إطار الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي الممتاز، والتي ستقام اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة بحالة معنوية مرتفعة، بعد تتويجه بلقب الدوري بقيادة مدربه نونو سانتو، حيث حصد الفريق المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بفضل سلسلة من النتائج الجيدة التي حققها طوال الموسم، حيث حقق 21 فوزًا و6 تعادلات، وخسر مباراتين فقط.

ومن الجانب الآخر، يحتل فريق الطائي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة الأخيرة للموسم، لإنهاء مشاركته بشكل لائق وتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وشديدة الندية، حيث يسعى الاتحاد لتقديم عرض جيد وإسعاد جماهيره في آخر مباراة للموسم، فيما يرغب الطائي في تحقيق الفوز والخروج من الموسم بنتيجة إيجابية.

ويتوقع أن يحضر الجمهور بأعداد كبيرة للملعب لمشاهدة هذه المواجهة الحاسمة، والتي تأتي بعد منافسات شرسة خلال الموسم. وسيكون هذا اللقاء فرصة للاحتفال بتتويج الاتحاد بلقب الدوري وتوديع الموسم بشكل لائق، كما يتمنى الجميع أن يكون اللقاء مثيرًا وممتعًا لجميع عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة اتحاد جدة السعودي والطائي

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والطائي المقرر لها علي ستاد الملك عبد الله اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي

تمتلك مجموعة قنوات ssc الرياضية حقوق بث مباريات الدوري السعودي الممتاز روشن بشكل حصري ومباشر للجماهير العربية والإفريقية عبر ssc sports 1، 5 hd.

ويأتي فريق الإتحاد بجدة قبل لقاء اليوم مع الطائي محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 69 نقطة، حصدها من 29 مباراة بعد أن حقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 6 مواجهات، تلقي الهزيمة في منافستين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والطائي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والطائي | من هنـــا

وعلي الجانب الآخر، يأتي فريق الطائي محتلًا المركز الثامن وبرصيد 34 نقطة، جمعها من 29 مباراة فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 15 منافسه.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الإتحاد بجدة علي النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حجازي، شراحيلي، مدالله العليان

خط الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، إيجور كورونادو

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله، هيلدر كوستا.