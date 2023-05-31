بث مباشر مباراة اتحاد جدة يلا شوت | مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة اتحاد جدة يلا شوت | كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت ، يدخل فريق الاتحاد الشهير " بالعميد " لقاء اليوم، وهو في حالة معنوية كبيرة بعد أن توج

بث مباشر مباراة اتحاد جدة يلا شوت | مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي بث مباشر اليوم يلا شوت ، سيحل فريق الطائي ضيفًا على النمور الجدية في ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم في عام 2023.

وسيتم ختام البطولة بمباراة شيقة، حيث سيحتفل فريق الاتحاد بتتويجه بلقب الدوري بعد تحقيقه الفوز في الجولة الماضية على فريق الفيحاء بثلاثة أهداف نظيفة، وهذا اللقب الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 14 عامًا، إذ حصل الفريق على لقب الدوري السعودي آخر مرة في عام 2009.

وسيكون هذا اللقاء مناسبة لجماهير النمور الجدية للتعبير عن فرحتهم واحتفالهم باللقب الغالي، وسيتمنون أن ينهي فريقهم الموسم بانتصار جديد وبأداء مميز، وسيتواجد الآلاف من جماهير الاتحاد في الملعب للاحتفال بالتتويج ورفع درع الدوري.

على الجانب الآخر، يسعى فريق الطائي لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة من الموسم، والتي قد تكون فرصته الأخيرة لتحسين موقفه في جدول الدوري.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا وممتعًا بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما للفوزوالحصول على النقاط الثلاث، وسيحاول فريق الطائي العبور بنجاح من خلال دفاعهم الجيد ومحاولة الهجوم على مرمى النمور الجدية، فيما سيحاول فريق الاتحاد الاستفادة من دعم جماهيرهم وتأكيد تفوقهم على الملعب وتسجيل الأهداف.

ويتطلع الجميع إلى مباراة حماسية ومشوقة، لا سيما أنها ستكون المباراة الأخيرة في الدوري السعودي لهذا العام، وستشكل فرصة جيدة للفريقين لإظهار مدى قدرتهما ومهارتهما وتقديم أفضل ما لديهما في هذه المنافسة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2023

مباراة الاتحاد والطائي منقولة مجانًا عبر قناة SSC1 SD داخل السعودية.

ولكن من خارج المملكة أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، يتطلب الأمر اشتراكًا خاصًا لمتابعة قناة SSC1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2023

يمكنك متابعة مباراة الاتحاد والطائي مجانًا عبر الإنترنت من داخل السعودية، بتقنية SD، من خلال تطبيق "شاهد".

ولمشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت، يتعين الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2023

قناة SSC HD 1، الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي، مُتاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط، وتجدها من خلال التردد التالي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والطائي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والطائي | من هنـــا

تردد قناة SSC 1

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2023

تقام مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 30 من الدوري السعودي، مساء الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.