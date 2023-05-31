بث مباشر الاتحاد ضد الطائي يلا شوت اليوم .. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي SSC

كورة لايف الآن بث مباشر الاتحاد ضد الطائي يلا شوت اليوم.. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي SSC ، مواجهة صعبة في انتظار فريق اتحاد جدة السعودي عندما يستضيف نظيره الطائي، في الجولة الأخيرةال30 من عمر بطولة الدوري السعودي الممتاز، و المقرر لها اليوم الأربعاء بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

بث مباشر الاتحاد ضد الطائي يلا شوت اليوم.. رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي SSC ، يعتبر إعلان فريق الاتحاد بطلًا لدوري روشن السعودي لكرة القدم لأول مرة منذ 12 عامًا، أحد الأخبار الهامة التي يبحث عنها عشاق ومتابعي كرة القدم في المملكة العربية السعودية والعالم العربي. ومن المتوقع أن تشهد مباراة الاتحاد والطائي التتويج رسميًا بدرع الدوري السعودي، وسيقام ممر شرفي للاعبي الاتحاد قبل انطلاق المباراة من جانب فريق الطائي السعودي.

وحرصًا من موقع الفجر الرياضي على تزويد محبي ومشجعي كرة القدم في مصر والوطن العربي بالأخبار والمعلومات المهمة، فإننا نقدم لكم موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2022\2023. ومن المقرر أن تقام المباراة في يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2022\2023

يستضيف نادي اتحاد جدة الفريق الزائر الطائي، في المباراة الختامية لمنافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 2022\2023، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري. تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حصل نادي اتحاد جدة على لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 2022\2023، بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة على فريق الفيحاء السعودي بنتيجة 3-0، في حين تعادل منافسه الأول فريق النصر السعودي. وبذلك يحتل نادي اتحاد جدة المركز الأول في الجدول برصيد 69 نقطة، فيما يحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ويأمل نادي اتحاد جدة في إنهاء موسمه بانتصار في المباراة الأخيرة والاحتفال بالفوز باللقب. من جهته، يسعى فريق الطائي إلى تحقيق فوز يختم به مشاركته في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بشكل جيد، وتحسين موقعه في الترتيب العام للدوري. وبالتالي، من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالحماس والتشويق، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد القادمة ضد الطائي في دوري روشن السعودي

تعد قنوات الرياضية السعودية SSC، هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في الدوري السعودي 2022\2023، باعتبارها الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن، لمختلف الجماهير العربية المشتركة في خدماتها المدفوعة، وبالتالي يمكن تنزيل تردد SSC 1 الآتي كما هو في الجدول، وذلك لمشاهدة مباراة الاتحاد القادمة ضد الطائي في الدوري السعودي.

تردد قناة SSC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والطائي | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد والطائي | من هنـــا

تشكيل الاتحاد ضد الطائي

يتوقع أن يدخل الاتحاد بالتشكيل الآتي، لمواجهة فريق الطائي في آخر جولات الدوري السعودي 2022\2023:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، أحمد بامسعود، مد الله العليان.

خط الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، إيجور كورنادو.

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود، عبد الرزاق حمدالله، رومارينيو.

تشكيل الطائي ضد الاتحاد

يأتي تشكيل فريق الطائي، لمباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي للمحترفين، كالتشكيل الآتي: