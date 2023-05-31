مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للشباب

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للشباب ، يصطدم ممثل العرب المنتخب التونسي بنظيره البرازيلي في دور الستة عشر ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™.

مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للشباب، يحل منتخب تونس تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره البرازيلي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم للشباب 2023 المقامة في الأرجنتين.

وتأهل المنتخب التونسي إلى دور الـ16 كأحد أفضل ثوالث المجموعات الست في البطولة العالمية. وقد حلت تونس في المركز الثالث في مجموعتها بعد حصدها 3 نقاط، وجاءت خلف منتخب إنجلترا المتصدر برصيد 7 نقاط ومنتخب أوروجواي الوصيف برصيد 6 نقاط.

وتعرض منتخب تونس للخسارة في الجولة الأولى من البطولة أمام منتخب إنجلترا بهدف نظيف، ولكنه استعاد توازنه في الجولة الثانية بفوز مستحق على منتخب آخر بنتيجة 3-0. وفي الجولة الثالثة، تلقى المنتخب التونسي هزيمة أمام منتخب أوروجواي بهدف دون رد.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق الفوز على البرازيل في دور الـ16 والعبور إلى المرحلة المقبلة من البطولة العالمية. ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة بين المنتخبين، وستشهد منافسة شديدة على التأهل إلى الدور المقبل في البطولة العالمية للشباب.

موعد مباراة تونس والبرازيل في كأس العالم للشباب 2023

تنطلق مباراة منتخب تونس ضد منتخب البرازيل في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للشباب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت تونس

القنوات الناقلة لمباراة تونس مع البرازيل في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة:-

تمتلك قنوات «بي إن سبورتس» حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى الرغم من أن مباريات البطولة تذاع عبر القنوات المشفرة، ولكن القناة أعلنت أنها ستذيع المباراة عبر قناتها المفتوحة «beIN Sports HD»

معلق مباراة تونس والبرازيل في كأس العالم للشباب:-

يعلق التونسي رؤوف خليف على مباراة منتخب تونس ضد نظيره منتخب البرازيل في الدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس والبرازيل | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس والبرازيل | من هنـــا

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس ضد البرازيل:-

حراسة المرمي: إدريس عرفاوي

خط الدفاع: كريم العابد، على السعودي، رائد بوشنيبة ومحمود غربال

خط الوسط:ياسين الدريدي، سامي شوشاني، وائل دربالي

خط الهجوم: شيم جبالي، يوسف سنانة، محمد كريستو

تشكيل منتخب البرازيل المتوقع ضد تونس:-

حراسة المرمى: ميكايل

خط الدفاع: كايكي برونو، روبيرت رينان، جيان بيدروسا، وأرتور

خط الوسط: جيليرمي بيرو، أندري سانتوس، مارلون جوميس، وسافيو

خط الهجوم: ماركينيوس، ماركوس ليوناردو