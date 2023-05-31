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مشاهدة مباراة البرازيل وتونس بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب | يلا شوت

الآن مشاهدة مباراة البرازيل وتونس بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب | يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

الآن مشاهدة مباراة البرازيل وتونس بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب | يلا شوت ، تأهل منتخب تونس إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023، بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط خلف إنجلترا وأوروغواي.

مشاهدة مباراة البرازيل وتونس بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب | يلا شوت، يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة بين منتخب البرازيل ونظيره التونسي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب 2023 المقامة في الأرجنتين.

وقد نجح منتخب تونس في التأهل إلى دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، ليضمن بذلك مشاركته في هذا الدور بجانب الفرق التي حصلت على المركز الأول والثاني في كل مجموعة.

وقد قدم المنتخب التونسي أداء قويا خلال منافسات المجموعة الخامسة، حيث تمكن من تسجيل 3 أهداف واستقبل هدفين فقط. وبفضل الله، نجح المنتخب التونسي في احتلال المركز الثالث بفارق الأهداف عن المنتخب الفرنسي الذي حل في نفس المركز في المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط.

وبهذا التأهل، ينضم المنتخب التونسي إلى قائمة المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ16 كأحد أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في مجموعات البطولة العالمية للشباب، وذلك بجانب منتخبات نيوزيلندا وسلوفاكيا ونيجيريا.

وسيواجه المنتخب التونسي في دور الـ16 منتخب البرازيل الذي يسعى للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وسيكون تحديًا كبيرًا للفريق التونسي ضد أحد أبرز المنتخبات في العالم. وسيكون اللقاء فرصة للاعبين التونسيين ليثبتوا أنفسهم ويقدموا أفضل ما لديهم أمام الجماهير العالمية.

ويترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء بشغف كبير، حيث يضم منتخب البرازيل عددًا من اللاعبين الموهوبين والمميزين في هذه الفئة العمرية، بينما يتميز منتخب تونس بالثبات والقدرة على اللعب الجماعي والتحكم في وسط الملعب.

ويسعى المنتخب التونسي إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الدور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب 2023، وتمثيل بلاده بأفضل شكل ممكن. وعلى الرغم من صعوبة المهمة، إلا أن الفريق لديه الإمكانيات الكافية لتحقيق الفوز إذا تمكن من تطبيق الخطة التكتيكية الصحيحة والعمل بروح الفريق والتركيز الكامل طوال المباراة.

ويأمل منتخب البرازيل في تحقيق الفوز في هذه المباراة والمضي قدمًا في البطولة، وذلك بفضل الثقة التي يتمتع بها لاعبوه ومدربهم الذي يمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال. ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وتقدم أفضل ما لديهما من أجل الفوز والتأهل إلى المراحل المقبلة من البطولة العالمية للشباب.

موعد مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب تحت 20 عام وموقف مشاركة كريستو

موعد مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب

تقام مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب، مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

توقيت مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب

تنطلق مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب، في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس والبرازيل | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس والبرازيل | من هنـــا

القنوات الناقلة لـ مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب

تنقل مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب، عبر قنوات: 

beIN Sports 2 HD Premium    رؤوف خليف
beIN Sports HD
TVP Sport HD
beIN Sports Connect

معلق مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب

يقوم بالتعليق على مباراة البرازيل ضد تونس في كأس العالم للشباب، المعلق رؤوف خليف.

تشكيل تونس المتوقع وموقف مشاركة كريستو

يأتي التشكيل المتوقع للنسور كالآتي:

إدريس عرفاوي – كريم العابد – علي السعودي – رائد بوشنيبة – محمود غربال – ياسين الدريدي – سامي شوشاني – وائل دربالي – شيم جبالي – يوسف سنانة – محمد الضاوي كريستو.

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