الآن مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب ، يخوض المنتخب التونسي صداما صعبا للغاية مع نظيره البرازيلي بملعب سيوداد دي لابلاتا، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 المقامة بالأرجنتين.

الآن مشاهدة مباراة تونس والبرازيل بث مباشر اليوم في كأس العالم للشباب ، في إطار بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة حاليًا في الأرجنتين، نجح منتخب تونس في الحصول على بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد حلوله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط في المجموعة الخامسة، وذلك عقب خسارته أمام منتخب أوروجواي بهدف دون رد في آخر جولات دور المجموعات.

وبفضل تأهله كأحد أفضل الثوالث في المجموعات الست، سيلعب منتخب تونس في دور الـ16 ضد منتخب البرازيل، الذي يعتبر بطل المجموعة الرابعة وثاني أكثر المنتخبات تتويجًا ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا برصيد 5 بطولات.

وستكون المباراة بين المنتخبين تحديًا كبيرًا للفريق التونسي، حيث يتوقع أن يقدم المنتخب البرازيلي أداءً قويًا ويسعى للفوز والمضي قدمًا في البطولة، ومن المتوقع أن يتميز المنتخب البرازيلي بالخبرة والمهارة والجاهزية البدنية العالية، وسيكون من الصعب على المنتخب التونسي تخطي هذا التحدي.

ومع ذلك، يعول المنتخب التونسي على قدراته وإمكانياته والتحكم في وسط الملعب واللعب الجماعي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الـ8 من البطولة. وستكون هذه المباراة فرصة كبيرة للاعبين التونسيين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم والتألق أمام منتخب عالمي كبير مثل البرازيل، والتأكيد على قدرتهم على المنافسة بكل جدارة في هذه البطولة العالمية.

إذا تمكن المنتخب التونسي من تحقيق الفوز في هذه المباراة، فسيكون تأهله إلى دور الـ8 إنجازًا كبيرًا وسيثبت قدراته وإمكانياته أمام العالم، وعلى الرغم من صعوبة المهمة، إلا أن المنتخب التونسي يمتلك الإمكانيات الكافية لتحقيق الفوز والتأهل،وسيعمل الفريق التونسي بكل جهده وتركيزه لتحقيق هذا الهدف وتقديم عرضٍ قويٍ وجيدٍ في المباراة، ومن المتوقع أن تكون هذه المواجهة شديدةُ الصعوبة، حيث يتطلب تخطي منتخب البرازيل جهدًا كبيرًا وأداءً قويًا وتركيزًا عاليًا.

وفي حالة فوز المنتخب التونسي، سيلعب في الدور الـ8 مع الفريق الفائز من مباراة أوزبكستان والكيان الصهيوني. وستكون هذه فرصةً كبيرةً للمنتخب التونسي لتحقيق إنجازٍ كبيرٍ في البطولة العالمية، وإثبات مكانه في الأدوار المتقدمة. وسيكون عليه الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها في المبارايات السابقة والتركيز على الأداء الفردي والجماعي لإحراز الفوز.

وبشكل عام، يعد تأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا إنجازًا كبيرًا، ويمثل خطوة مهمة في تطور الكرة التونسية. وسيكون من المثير متابعة مباراة تونس والبرازيل في دور الـ16 ومعرفة ما إذا كان المنتخب التونسي يمكنه تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

موعد مباراة تونس والبرازيل في كأس العالم للشباب 2023:-

تلتقي البرازيل مع تونس يوم الأربعاء 31 مايو 2023 في ثمن نهائي كأس العالم تحت 20 سنة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس والبرازيل | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس والبرازيل | من هنـــا

القنوات الناقلة لمباراة تونس مع البرازيل في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة:-

تمتلك قنوات «بي إن سبورتس» حقوق البث المباشر لمباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى الرغم من أن مباريات البطولة تذاع عبر القنوات المشفرة، ولكن القناة أعلنت أنها ستذيع المباراة عبر قناتها المفتوحة «beIN Sports HD».