هاتفيًا.. رئيس الإمارات يبحث مع رئيس الكونغو تعزيز العلاقات بين البلدين

عربي ودولي
بوابة الفجر

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

وخلال الاتصال، بحثا فرص تطوير علاقات التعاون وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين خاصة الجوانب الاقتصادية والتنمية المستدامة.
كما تناول الجانبان خلال الاتصال عددًا من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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