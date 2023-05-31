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اعتُقال 7 أشخاص في ألمانيا يُشتبه بانتمائهم لداعش

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت النيابة العامة الفدرالية، عن اعتُقل سبعة أشخاص من جنسيات ألمانية وكسوفية ومغربية، اليوم الأربعاء، في عدّة مناطق في ألمانيا، للاشتباه في تقديمهم دعمًا لتنظيم داعش في سوريا.

وتمّ القبض على هؤلاء الأشخاص السبعة، وهم أربع نساء وثلاثة رجال، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي تحقيق، في عدّة مناطق في غرب ألمانيا.

وتمّ إجراء عمليات بحث في حوالى عشرين موقعا في ألمانيا وهولندا، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدرالي، وسيُعرضون على القاضي لاحتمال وضعهم في الحبس الاحتياطي.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي المسؤول عن شؤون الإرهاب، إنّ المشتبه بهم "جزء من شبكة دولية تدعم الأنشطة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، من خلال تبرعات مالية".

واستُخدمت الأموال التي تمّ جمعها، وهي نحو 65 ألف يورو، "بشكل خاص لتحسين إمداد الأشخاص المحتجزين في مخيّمات في شمال سوريا، وفي بعض الحالات، مكّنت معتقلين من الهروب".

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