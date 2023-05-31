مكافحة المخدرات: إحباط محاولة ترويج 4 ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

صرَّح الرائد مروان الحازمي المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

وأسفرت المتابعة الأمنية، عن إحباط محاولة ترويج (4094950) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.