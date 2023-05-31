السلطات التونسية: توقيف أكثر من 700 مهاجر غير شرعي

أعلن حرس الحدود البحري التونسي، خلال اليومين الأخيرين، عن إحباط 28 عملية هجرة غير شرعية أوقف على إثرها 720 مهاجرا غير شرعي.

كما حرس الحدود التونسي، انتشل أربعة جثث لمهاجرين غير شرعيين غرق مركب يقلهم نحو السواحل الأوروبية.

وأوضح بيان للحرس التونسي اليوم ان غالبية الموقوفين من المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنها أوقفت خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 14 ألف مهاجر غير شرعي كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.