ضمن مبادرة "جسور".. وزير الحج يلتقي سفراءَ دول الاتحاد الأوربي بالمملكة

التقى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة اليوم الأربعاء، سفراءَ دول الاتحاد الأوربي لدى المملكة، في مدينة الرياض، وذلك ضمن مبادرة "جسور" التي تنفذها الوزارة لأول مرة.

ويأتي ذلك للتعريف بأحدث الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن، ومن أبرزها منصة نسك حج، حيث يُعدُّ هذا اللقاء باكورة برامج مبادرة جسور، التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز العلاقات والتواصل بين الوزارة والدول حول العالم.

كما يهدف للتعريف بالجهود التي تبذلها المملكة لحجاج الدول الأوربيّة من المواطنين والمقيمين فيها، وإيضاح تسهيل إجراءات قدومهم للمملكة، لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2023م بيُسرٍ وطمأنينة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بيان البُعد الإثرائي لرحلتهم؛تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتضمَّن اللقاء عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا بمنصة نسك حج، التي تقدم باقة من الخدمات الرقمية والمعرفية لـ (67) دولةً من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى أستراليا، بـ (7) لغات عالمية؛لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، كما تسهم المنصة في حفظ حقوق ضيوف الرحمن من خلال الرقابة المباشرة على مقدمي الخدمات، وذلك عبر الإشراف الإلكتروني للوزارة على المنصة.

وأكد معالي وزير الحج والعمرة لسفراء الدول، استمرار تنفيذ الأعمال التطويرية في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، ضمن أكبر أعمال تنموية على مستوى العالم؛لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخدمات عبر منصة نسك.

وتضمَّن اللقاء جولة تعريفية على معرض توعوي مصاحب للقاء، احتوى على عرض 6 أفلام سينمائية، و26 محتوىً مرئيًّا، و13 دليلًا توعويًّا، بالإضافة إلى 39 تصميمًا توعويًّا، تتحدث جميعها عن السلوكيات التوعوية في المشاعر المقدسة، والحرمين الشريفين، وكذلك السلوكيات الصحية الوقائية، وتوعية مالية لضيوف الرحمن، إضافة إلى إرشادات السفر والحقائب، معروضة بـ 3 لغات عالمية؛هي: الإنجليزية، والفرنسية والعربية.

يذكر أن اللقاء تضمَّن التعريف بجهود الوزارة في تقديم الحلول الرقمية لضيوف الرحمن خلال حج العام الجاري، إضافة إلى التسهيلات المقدمة لمواطنيهم والمقيمين في بلادهم.