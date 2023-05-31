الأحد المقبل.. تكريم الفنان القدير حسن يوسف بقصر السينما

قصر السينما يستضيف النجم حسن يوسف في ندوة يعقبها عرض فيلم الجبان والحب،حيث أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما أن قصر السينما سيستضيف النجم الكبير حسن يوسف الاحد المقبل الموافق ٤ يونيه في تمام الساعة السابعة ونصف.

تكريم الفنان القدير حسن يوسف



ويحل الفنان القدير حسن يوسف ضيفا علي جمهوره في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض وبعدها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.

فيلم الجبان والحب

كما سيتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه واخراجه وبطولته مع النجمة الكبيرة شمس البارودي والنجمة الكبيرة عند رستم.

تصريحات الفنان حسن يوسف

صرح حسن يوسف لإحدى الصحف المصرية: "أنا باخد مقالب كتير من شباب بينتحلوا صفة صحفيين ويكلمونى فى التليفون وبرد عليهم مبرضاش أكسر بخاطرهم، وبعدها أتفاجئ بأنهم كتبوا أى كلام ونسبوا لى تصريحات لم أصرح بها".



وكانت قد انتشرت بعض التصريحات المنسوبة للفنان حسن يوسف حول رأيه فى القبلات الفنية تدعى أنه قال:" القبلات على أيامى مكانش ليها طعم وكانت خالية من الأحاسيس وكنا بنتمضمض بعدها ولذلك لا تعتبر حرام".



وأكد الفنان الكبير حسن يوسف أنه لا يتطرق مطلقًا إلى الحديث عن الحلال والحرام لأنه ليس متخصصًا فى الدين، ولكنه قال إن القبلات فى السينما كانت وما زالت لا تحمل أى أحاسيس وهى مثل الماء لا لون ولا طعم، فكيف فى موقع التصوير الذى يضم عشرات العاملين من مخرج وفنيين وممثلين أن تحمل القبلة أى مشاعر؟.



وقال: "لو كنت بنفس الوعى الدينى الذى وصلت له الآن ما قدمت مشاهد القبلات، ولكن كنا وقتها فى مرحلة الانتشار التى يكون خلالها الفنان آلة فى يد المخرج يحركها كيفما يشاء، ولم نكن نملك رفض المشاهد".



وتابع:"الآن وبعدما نضجت فنيًا وبعد تاريخى الفنى وما قدمته من أعمال دينية لا أرضى بأن يضم أى عمل من أعمالى مشاهد قبلات ".وأكد الفنان الكبير أنه اشتاق لجمهوره ولكنه لن يعود إلا بعمل فنى يليق بتاريخه ولا يجرح السيرة الذاتية والفنية التى صنعها خلال مشواره الفنى.



وشدد على أن بعد ما تعرضت له تصريحاته من تحريف فإنه لن يدلى بأى تصريحات لأى صحفى إلا إذا اطلع على كارنيه عضويته بنقابة الصحفيين، حتى يضمن أنه لا ينتحل صفة صحفى، وأن ما قاله لن يتم تحريفه.

آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف



يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف هو مسلسل الضاهر من إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم.