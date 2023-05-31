بعد أحداث الزاوية.. فرنسا تدعو السلطات الليبية إلى منع التصعيد العسكري

وجهت فرنسا اليوم الأربعاء، الدعوة إلى السلطات الليبية لمنع التصعيد العسكري، مذكرةً بمسؤولياتها عن ضمان سلامة السكان، وذلك على خلفية أعمال العنف التي تشهدها مدينة الزاوية.

وأضافت سفارة فرنسا لدى ليبيا في بيان لها: "إن باريس تتابع بقلق الوضع في الزاوية، مع خطر تعرض المدنيين لأعمال العنف الناجمة عن الاشتباكات".

وأضافت السفارة، أن أحداث الزاوية بمثابة تذكير بأهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ من أجل توفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.