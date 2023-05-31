ads

بعد أحداث الزاوية.. فرنسا تدعو السلطات الليبية إلى منع التصعيد العسكري

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجهت فرنسا اليوم الأربعاء، الدعوة إلى السلطات الليبية لمنع التصعيد العسكري، مذكرةً بمسؤولياتها عن ضمان سلامة السكان، وذلك على خلفية أعمال العنف التي تشهدها مدينة الزاوية.
وأضافت سفارة فرنسا لدى ليبيا في بيان لها: "إن باريس تتابع بقلق الوضع في الزاوية، مع خطر تعرض المدنيين لأعمال العنف الناجمة عن الاشتباكات".
وأضافت السفارة، أن أحداث الزاوية بمثابة تذكير بأهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية؛ من أجل توفير الأمن والاستقرار للشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.

اشتباكات اشتباك احداث التصعيد العسكري سفارة فرنسا الاشتباكات السلطات الليبية اعمال العنف المؤسسات الأمنية توحيد المؤسسات مدينة الزاوية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن ظـهـرت .. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن بـرقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الآن جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية).. اعرف نتيجتك (مبروك لجميع الطلاب)

ظهرت دلوقتي - نتيجة الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر (اعرف نتيجتك حالا)

“ظهرت الآن” رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صور الأوائل

ظهرت دلوقتي نتيجة الشهادة الإعدادية.. استعلم عن نتيجتك الترم الثاني (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - المنوفية - الغربية - المنيا - الفيوم - أسيوط - الإسكندرية)

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية القاهرة ظهرت دلوقتي حالا.. رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية بـرقم الجلوس (مبروك لجميع الطلاب)