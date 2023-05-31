ads

البيت الأبيض: حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ300 مليون دولار

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أحدث حلقة في سلسلة من حزم المساعدات لأوكرانيا، وتشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وغيرها من العتاد الدفاعي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "حزمة المساعدة الأمنية تمثل عملية السحب التاسعة والثلاثين للعتاد من مخزونات الوزارة".

وأوضحت أن الحزمة "تشمل بطاريات باتريوت للدفاع الجوي وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وذخيرة للدبابات وقائمة بمعدات أخرى".

وفي المجمل، خصصت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 38.3 مليار دولار منذ تولي جو بايدن الرئاسة، منها أكثر من 37.6 مليار دولار منذ الغزو الروسي في شباط فبراير 2022.

الولايات المتحدة وزارة الدفاع الامريكية مساعدات البيت الأبيض وزارة الدفاع جو بايدن مخزون حزمة بطاريات مساعدات عسكرية مضادة للطائرات حزمة مساعدات أنظمة دفاع جوي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن ظـهـرت .. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن بـرقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الآن جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية).. اعرف نتيجتك (مبروك لجميع الطلاب)

ظهرت دلوقتي - نتيجة الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر (اعرف نتيجتك حالا)

“ظهرت الآن” رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صور الأوائل

ظهرت دلوقتي نتيجة الشهادة الإعدادية.. استعلم عن نتيجتك الترم الثاني (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - المنوفية - الغربية - المنيا - الفيوم - أسيوط - الإسكندرية)

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية القاهرة ظهرت دلوقتي حالا.. رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية بـرقم الجلوس (مبروك لجميع الطلاب)