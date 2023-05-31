البيت الأبيض: حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ300 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن أحدث حلقة في سلسلة من حزم المساعدات لأوكرانيا، وتشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وغيرها من العتاد الدفاعي بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن "حزمة المساعدة الأمنية تمثل عملية السحب التاسعة والثلاثين للعتاد من مخزونات الوزارة".

وأوضحت أن الحزمة "تشمل بطاريات باتريوت للدفاع الجوي وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وذخيرة للدبابات وقائمة بمعدات أخرى".

وفي المجمل، خصصت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بأكثر من 38.3 مليار دولار منذ تولي جو بايدن الرئاسة، منها أكثر من 37.6 مليار دولار منذ الغزو الروسي في شباط فبراير 2022.