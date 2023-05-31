ads

وزير الداخلية العراقي: سلمنا إيران معلومات عن شبكات تهريب المخدرات

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الفريق عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، اليوم الأربعاء، أن بلاده سلمت إيران معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات.

وقال الفريق عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران: "ناقشنا ملف تهريب المخدرات على الحدود المشتركة، وسلمنا إيران معلومات كاملة عن شبكات التهريب التي نسعى للحد منها من خلال ضبط الحدود بين البلدين".

وأضاف وزير الداخلية العراقي: "كما اتفقنا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن شبكات التهريب التي تنشط على الحدود العراقية الإيرانية".

وزير الداخلية وزير الداخلية العراقي شبكات مؤتمر صحفي العراقي الحدود العراقية تهريب المخدرات تبادل المعلومات الحدود المشتركة الحدود العراقية الايرانية ضبط الحدود
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الآن ظـهـرت .. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن بـرقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني الآن جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الشرقية - المنيا - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية).. اعرف نتيجتك (مبروك لجميع الطلاب)

ظهرت دلوقتي - نتيجة الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني رابط مباشر (اعرف نتيجتك حالا)

“ظهرت الآن” رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الفجر صور الأوائل

ظهرت دلوقتي نتيجة الشهادة الإعدادية.. استعلم عن نتيجتك الترم الثاني (القاهرة - الجيزة - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - المنوفية - الغربية - المنيا - الفيوم - أسيوط - الإسكندرية)

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة إعدادية القاهرة ظهرت دلوقتي حالا.. رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية بـرقم الجلوس (مبروك لجميع الطلاب)