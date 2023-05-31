وزير الداخلية العراقي: سلمنا إيران معلومات عن شبكات تهريب المخدرات

أعلن الفريق عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي، اليوم الأربعاء، أن بلاده سلمت إيران معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات.

وقال الفريق عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني في طهران: "ناقشنا ملف تهريب المخدرات على الحدود المشتركة، وسلمنا إيران معلومات كاملة عن شبكات التهريب التي نسعى للحد منها من خلال ضبط الحدود بين البلدين".

وأضاف وزير الداخلية العراقي: "كما اتفقنا على تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن شبكات التهريب التي تنشط على الحدود العراقية الإيرانية".