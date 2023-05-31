"يديعوت أحرونوت": العثور على عبوة ناسفة في مطار بن غوريون

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن قوات أمن مطار ديفيد بن غوريون الإسرائيلي في مدينة تل أبيب المحتلة عثرت على عبوة ناسفة.
وأوضحت الصحيفة العربية، أنه تم العثور على العبوة داخل سيارة في المطار، مضيفة بأنه في هذه المرحلة لا يوجد تأثير على حركة المرور في المطار وجدول الرحلات.
وتابعت الصحيفة: "بسبب اكتشاف العبوة، تم إغلاق جزء من موقف للسيارات داخل مطار بن غوريون"، موضحة أن "خلفية الحادث جنائية، ويشتبه في أن الحديث يدور عن صراع بين المجرمين".
ويعد مطار بن غوريون، هو المطار الرئيس في إسرائيل، وخلال الشهر الماضي شهد مرور2.12 مليون مسافر، على متن 14902 طائرة في الرحلات الدولية والداخلية، وفق موقع "port2port" العبري.

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