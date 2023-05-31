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عاجل.. إشبيلية تعادل النتيجة أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي

الفجر الرياضي
إشبيلية وروما
إشبيلية وروما

سجل جانلوكا مانسيني هدف بالخطأ في مرماه لصالح إشبيلية أمام روما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابيست، وذلك في إطار نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.

وجاء الهدف في الدقيقة 55، بعد عرضية من خيسوس نافاس من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بجانلوكا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، لتصبح حتى الآن النتيجة 1-1.


وتذاع المباراة حاليًا، على قناة bein Sports Premium1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز 27500.

الدوري الأوروبي هدف اشبيلية نهائي الدوري الاوروبي الدوري الأوروبي 2022
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عاجل.. إشبيلية تعادل النتيجة أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي

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