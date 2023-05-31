محكمة إسرائيلية: السجن المؤبد‎‎ لفلسطينيَين متهمَين بقتل مستوطن

عربي ودولي
بوابة الفجر

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على فلسطينيَين بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة العام 2022، حسب ما أكده الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في بيان: "أدانت محكمة عسكرية يحيى مرعي، ويوسف عاصي، لتسبّبهما عمدًا بمقتل فياتشيسلاف غوليف، في نيسان/أبريل 2022"، مضيفًا أنه "حُكم على الرجلين بالسجن المؤبد".

ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، تقع مثل هذه القضايا ضمن اختصاص القضاء العسكري.

وقُتل فياتشيسلاف غوليف، وهو حارس كان متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة برصاص مهاجمَين لإذا بالفرار في سيارة، في 30 نيسان/أبريل 2022، قبل أن تعتقلهما القوات الإسرائيلية في اليوم نفسه.

ويعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل، في 1967، نحو 3 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى  نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي "غير قانونية".

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