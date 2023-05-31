للمرة الرابعة.. السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى منتصف يونيو

عربي ودولي
بوابة الفجر

قررت سلطة الطيران المدني السوداني، تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 15 يونيو المقبل، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وقال سلطة الطيران، في بيان، إنها استثنت من قرار إغلاق حركة الطيران رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء.
وجرى إغلاق المجال الجوي في السودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي.
ومنذ ذلك الوقت مددت السلطات الإغلاق 4 مرات، وكانت المرة السابقة في 13 مايو الجاري، حيث تم التمديد حتى 31 من نفس الشهر.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى، بأن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع، في جدة السعودية.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية: "وفد القوات المسلحة السودانية علّق المفاوضات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة".

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