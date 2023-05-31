هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ الرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه

أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الملك حمد بن عيسى، عن تمنياته الخالصة للرئيس رجب طيب أردوغان بالتوفيق والسداد لمواصلة قيادة تركيا لتحقيق تطلعات شعبها في مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والتطلع الدائم لتعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على الشعبين.