هاتفيًا.. ملك البحرين يهنئ الرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه

عربي ودولي
بوابة الفجر

أجرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية تركيا لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب الملك حمد بن عيسى، عن تمنياته الخالصة للرئيس رجب طيب أردوغان بالتوفيق والسداد لمواصلة قيادة تركيا لتحقيق تطلعات شعبها في مزيد من التقدم والازدهار، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والتطلع الدائم لتعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على الشعبين.

الانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان عيسى آل خليفة اردوغان ملك البحرين انتخابات الرئيس التركى الانتخابات حمد بن عيسى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية جميع المحافظات (القاهرة - الجيزة - الشرقية - المنيا - الغربية - سوهاج - المنوفية).. نتيجتك الآن ظهرت بـ الاسم فقط

عاجل - الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني جميع المحافظات بـ رقم الجلوس أو الاسم (مبروك طلاب الشهادة الإعدادية)

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية كل المحافظات 2023.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني (اعرف نتيجتك الآن)

عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 «الجيزة - القاهرة - الشرقية - المنيا - أسيوط - الفيوم - سوهاج» (مبروك للناجحين)

عاجل - الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بـ الاسم فقط.. رابط مباشر نتيجتك بـ رقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس.. عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن بـرقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 رابط شغال "استعلم عن نتيجيتك" حصرياً

الآن نتيجة إعدادية الجيزة 2023 الترم الثاني "بالاسم ورقم الجلوس" عبر موقع مديرية التربية والتعليم