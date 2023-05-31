عبدالله بن زايد يهنئ نظيره التركي بمناسبة إعادة انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد

عربي ودولي
بوابة الفجر

تقدم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتهنئة إلى مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا بمناسبة إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا للجمهورية التركية، معربا عن تمنياته لتركيا دوام التقدم والازدهار تحت قيادة فخامته.
وأكد عبدالله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي على عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.
كما أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع معاليه من أجل توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في القطاعات كافة.
وأشار إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين شهر مارس الماضي وتصديق حكومتي البلدين عليها اليوم تمهيدا لتفعيلها قريبا جاء تجسيدا لتطلعات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على تعميق علاقات التعاون وتمتينها بما يدعم أهداف البلدين التنموية وسعيهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام من أجل رخاء شعبيهما خاصة أنها ستسهم في نمو التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا خلال 5 أعوام.

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