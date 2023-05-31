رئيس الوزراء الفلسطيني: نواجه عدوانًا إسرائيليًّا متواصلًا

أكد الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانًا إسرائيليًّا متواصلًا بمختلف الأشكال سواءً الحرب على الأرض أم الإنسان أم المال إلى جانب حرب تُزور من خلالها إسرائيل الرواية عن فلسطين.

وقال الدكتور أشتية - خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية اليوم- إن هناك تحديات كبرى تواجهها الأمة العربية والقضية الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية أصبحت واضحة المعالم، ونريد لهذه الأمة أن تبقى في طليعة المشهد السياسي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية.

وأشار إلى أن مباحثاته مع الأمين العام للجامعة تطرقت إلى مستجدات القضية الفلسطينية والقضايا المتعلقة باعتراف الدول الأوروبية والعالم بالدولة الفلسطينية، وكذلك إعادة إحياء مبادرة السلام العربية التي ننشدها جميعًا.