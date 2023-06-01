الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس.. عبر بوابة الفجر

يشغل طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية حاليًا البحث عن موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لعام 2023، بعد أن انتهوا من جميع الامتحانات المقررة هذا العام، تعد هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطالب المصري، حيث تعمل على نقل الطالب من مرحلة لأخرى، وبالتالي فإن الكثير من الطلاب يهتمون بمعرفة النتائج.

ونحن الآن في انتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية بالاسم للترم الثاني لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة في الأيام القادمة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة المحافظة الإلكترونية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية بالاسم 2023

يشعر أولياء الأمور بالقلق والاهتمام حاليًا بمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية بالاسم لعام 2023، ويمكن الآن الحصول على جميع النتائج لهذا العام من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي، وقد بدأت عمليات تصحيح الأوراق الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي، ونحن الآن على بعد أيام قليلة من الإعلان عن نتيجة الصف الثالث بمحافظة القليوبية بالاسم.

كما يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية فقط عن طريق رقم الجلوس، وسيتم الإعلان رسميًا عن النتيجة في الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال رابط بوابة التعليم الأساسي يمكن الآن الحصول على جميع النتائج للعام الدراسي الحالي.

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية.

اختيار نتيجة الشهاده الاعداديه 2023 ترم ثاني.

اختيار طريقة البحث المناسبة للطالب (رقم الجلوس – الاسم – المدرسة – الادارة).

إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب أو اسم المدرسة.

الضغط على علامة البحث الموجودة امامك.

انتظر لحظات قليلة حتى تظهر صفحة بها بيانات الطالب وبيانات درجاته في جميع المواد.

توزيع درجات الطلاب للصف الثالث الاعدادى

تساءل عدد كبير من طلاب الصف الثالث الاعدادي حول معرفة توزيع درجات الطلاب للصف الثالث الاعدادي الترم الثاني وكما وضحتها الوزارة ععلي هذا الشكل التالي

40 درجة مخصصة لمادة اللغة العربية 30 درجة مخصصة لمادة اللغة الإنجليزية. 20 درجة مخصصة لمادة الدراسات الاجتماعية. 15 درجة مخصصة لمادة الجبر. 15 درجة مخصصة لمادة الهندسة. 20 درجة مخصصة لمادة العلوم.

موعد ومؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية

أكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بمحافظة القليوبية، أنها تقوم بمتابعة العمل في كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة بشكل دقيق ومستمر، وأن أعمال التصحيح ستنتهي قريبًا، وسيتم الانتهاء من رصد الدرجات وإجراء المراجعة النهائية، استعدادًا لإعلان النتيجة في موعدها المحدد والمتوقع في 10 يونيو المقبل بحد أقصى.

وأشارت إلى أن النتائج ستكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والصفحة الرسمية للمحافظة، وأن مؤشرات تصحيح المواد تبدو مطمئنة، وأن عمليات التصحيح في الكنترول تسير بشكل سلس وفي نطاق طبيعي، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التصحيح في الخامس من يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء عمليات الرصد والمراجعة والانتهاء منها وإعلان النتيجة في الموعد المحدد.

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتيجة، ونحن نأمل أن تكون النتائج إيجابية وتلبي توقعات الطلاب، وندعو جميع الطلاب إلى الاحتفاظ بروح الثقة والتفاؤل وانتظار النتائج بصبروهدوء، وعندما تعلن النتيجة يتمنى لهم التوفيق في المراحل الدراسية القادمة والنجاح في حياتهم الأكاديمية والعملية.

مؤشرات نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القليوبية

لفتت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن مؤشرات المواد التي يتم تصحيحها الآن منها العلوم 97% واللغة العربية 85% ويتم التصحيح لجميع المواد الان بشكل سليم وجيد وطمئنت اولياء الامور بان اولادهم في ايدى امينة ووجهت لجان التصحيح بالالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.

وارتفع البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية على جوجل باستخدام عبارات البحث التالية: «محافظه القليوبية، محافظة القليوبية، القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي القليوبية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه الشهاده الاعداديه القليوبية، الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية، نتيجة الشهادة الاعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، نتيجه الصف الثالث الاعدادي، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية pdf، نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية 2023، نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية، موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية 2023، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه، نتيجه تالته اعدادي محافظه القليوبية، رابط نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية بالاسم فقط، الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية».