الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية ٢٠٢٣ الترم الثاني نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس والاسم

تم الإعلان عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 في محافظة القليوبية. وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه سيتم الآن جمع الدرجات والتقديرات والرصد، وسيتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية للترم الثاني لعام 2023 برقم الجلوس والاسم من قبل محافظ القليوبية، قبل الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي نهاية الأسبوع الحالي.

وتترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلانا لنتيجة، وينتظرون بشغف معرفة نتيجة جهودهم وأدائهم خلال الفصل الدراسي الثاني. ونؤكد على أهمية الصبر والتفاؤل والحفاظ على روح الثقة، حيث أن النتائج ستكون متاحة بالأسماء وأرقام الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والصفحة الرسمية للمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القليوبية ٢٠٢٣

أفاد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، بأن أعمال التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تنتهي خلال يومين في مركز التصحيح بمدرسة ابن لقمان. وتم تحديد يوم الأربعاء أو الخميس كموعد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

ومن المقرر أن يتم نشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على صفحة محافظة القليوبية الرسمية على فيسبوك أو موقع مديرية التربية والتعليم، فور اعتمادها. كما سيتم توزيع النتائج في المدارس بمجرد استكمال طبعها وتسليمها.

وأشار شعبان إلى أنه تم تكليف 2300 معلم لأعمال التصحيح لأوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأكد على انتظام سير العمل في غرف التصحيح وجودة الأداء.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية برقم الجلوس والاسم

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على أهمية الشفافية والدقة في عملية التصحيح وقراءة الأوراق بعناية. ووجه بتسجيل الدرجات بخط واضح بجوار كل سؤال، والالتزام بمعايير قواعد عملية التصحيح، ومنح كل طالب حقه، والتأني في جميع أعمال التصحيح.

وأكد أيضًا على أهمية الدقة في رصد الدرجات وسرية العمل. بدأت عملية التصحيح في الاثنين الموافق 15 مايو بمادتي اللغة العربية والجبر والإحصاء.

يجدر الإشارة إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في هذا العام بلغ 123 ألفًا و812 طالبًا وطالبة، موزعين على 17 إدارة تعليمية. وتأتي هذه العملية ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وإجراء امتحانات عادلة وشفافة، والتي تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في دراستهم. ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في حياتهم الأكاديمية والمهنية، ونثمن جهود الكادر التعليمي والإداري في محافظة القليوبية على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاح هذا العام الدراسي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية برقم الجلوس الترم الثاني كافة الإدارات

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنها – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قليوب – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة القناطر الخيرية – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبرا الخيمة – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الخانكة – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة كفر شكر – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شبين القناطر – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طوخ – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة العبور – نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة قها والادارات كلها.

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2023 محافظة القليوبية

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة التربية الدينية 40 درجة.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة.

مادة التربية الفنية 20 درجة.

الفصل الدراسي الأول 140 درجة

الفصل الدراسي الثاني 140 درجة

مجموع الفصلين 280 درجة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية ٢٠٢٣ برقم الجلوس

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية .

. اختيار نتيجة الشهاده الاعداديه 2023 ترم ثاني.

اختيار طريقة البحث المناسبة للطالب (رقم الجلوس – الاسم – المدرسة – الادارة).

إدخال رقم الجلوس أو اسم الطالب أو اسم المدرسة.

الضغط على علامة البحث الموجودة امامك.

انتظر لحظات قليلة حتى تظهر صفحة بها بيانات الطالب وبيانات درجاته في جميع المواد.

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