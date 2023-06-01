“الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 برقم الجلوس واسم الطالب

نشر مصدر مسؤول موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بأسيوط للعام الدراسي 2023 برقم الجلوس والاسم، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية للشهادة الإعدادية الترم الثاني في محافظة أسيوط فور اعتمادها، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو.

وسوف تكون النتائج متاحة للطلاب والطالبات برقم الجلوس والاسم عبر الرابط الرسمي للبوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بأسيوط. وسيتم توزيع النتائج بشكل موحد في المدارس يوم السبت المقبل الموافق 3يونيو، حيث سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية للصف الثالث الإعدادي بأسيوط بالاسم ورقم الجلوس، وسيكون بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع عليها في المدارس التي يدرسون بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط، تستمر اليوم الخميس أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في محافظة أسيوط، وذلك بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من الامتحانات الأسبوع الماضي. وتبدأ أعمال التصحيح داخل الكنترول بالإدارات التعليمية الـ 11 بالمحافظة، حيث يتم تقييم الإجابات وتحديد الدرجات لكل طالب وطالبة على حدة.

وتقوم اللجان المشكلة بتحديد الدرجات والنتائج بعناية ودقة، مع التأكد من صحة الإجابات والتزامها بالمعايير والمقاييس الدراسية المعتمدة. ويهدف العمل بدقة وحرص للتأكد من الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة تعكس مستوى الطلاب والطالبات بشكل صحيح.

ومن المتوقع أن تتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني بأسيوط في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتقدير الدرجات والتأكد من صحتها، وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل المديرية العامة للتربية والتعليم بأسيوط.

نتيجة الشهادة الاعدادية اسيوط 2023 برقم الجلوس

تم بدء أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في محافظة أسيوط منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث يتم تقييم الإجابات وتحديد الدرجات لكل طالب وطالبة على حدة، وعقب انتهاء عمليات التصحيح، يتم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الإقليم، ومن ثم تُعلن على صفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم بأسيوط.

يتم تقييم الإجابات بعناية ودقة، مع التأكد من صحة الإجابات والالتزام بالمعايير والمقاييس الدراسية المعتمدة. وتهدف عمليات التصحيح بدقة وحرص لضمان حصول الطلاب والطالبات على نتائج دقيقة وموثوقة تعكس مستواهم الفعلي.

ويتوقع أن تتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام الدراسي 2023 بأسيوط في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد النتائج من قبل محافظ الإقليم، وسيتم الإعلان عن النتائج على صفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم بأسيوط، حيث سيتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على نتائجهم برقم الجلوس والاسم.

الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط

ترأس عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع موجهي جميع المواد الدراسية، حيث شدد على ضرورة العمل بدقة وتأنٍ لصالح الطلاب، وإعطائهم حقوقهم الكاملة مع الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة للشفافية، ومتابعة تعليمات رؤساء الكنترول والحجرات.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 في أسيوط تتم بمنتهى الدقة والشفافية، وذلك لخدمة مصلحة الطلاب. وقد بدأتقدير الدرجات يوم السبت الماضي الموافق 27 مايو، ويتم التصحيح بعناية ودقة للتأكد من حصول الطلاب والطالبات على نتائج دقيقة تعكس مستواهم الفعلي.

وأكد وكيل الوزارة أن العملية تتم وفقًا للمعايير والمقاييس الدراسية المعتمدة، مع الالتزام بالشفافية والمصداقية في تقدير الدرجات، وإعطاء الطلاب حقوقهم الكاملة. كما حث على متابعة تعليمات رؤساء الكنترول والحجرات، والالتزام بالقواعد والإجراءات المتبعة من قبل المديرية العامة للتربية والتعليم بأسيوط.

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط 2023

صرّح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 84 ألفًا، وهم موزعون على 397 لجنة في جميع مراكز المحافظة، وأشار إلى أن النتائج سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تقدير الدرجات وجمعها واعتمادها من المحافظ، وسيتم نشرها على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وذلك بالاسم ورقم الجلوس.

وأكد وكيل الوزارة أن العملية تتم بمنتهى الدقة والشفافية، ويتم تقييم الإجابات وتحديد الدرجات بعناية ودقة للتأكد من حصول الطلاب والطالبات على نتائج دقيقة تعكس مستواهم الفعلي، وقد تم توزيع الطلاب على اللجان المختلفة في جميع مراكز المحافظة، وتم توفير جميع المستلزمات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفاعلية.

وأضاف وكيل الوزارة أن النتائج ستكون متاحة فور اعتمادها من قبل المحافظ، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، وستكون النتائج مرفقة برقم الجلوس والاسم، ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع عليها بكل سهولة. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كل الإمكانيات والتسهيلات للطلاب والطالبات، وتيسير عليهم الحصول على النتائج بشكل سريع وموثوق.

رابط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء عملية التصحيح والرصد الدرجات في كل محافظة، وستكون في غضون أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير النتائج بأسرع وقت ممكن للطلاب والطالبات، وتمكينهم من الاطلاع على نتائجهم بشكل سريع وموثوق.

ويسعى عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية إلى البحث عن توزيع درجات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي لعام 2023عبر محركات البحث المختلفة، ولكن يجب التنويه إلى أنه لا يمكن الحصول على توزيع درجات الترم الثاني إلا بعد إعلان نتائج الامتحانات النهائية وتصحيحها، حيث يتم تحديد الدرجات النهائية للطلاب والطالبات بعد دراسة وتقييم جميع إجاباتهم بعناية ودقة.

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توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة الفجر لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

تعتبر امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. وتتميز هذه الامتحانات بأنها تعقد بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، ويتولى المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحانًا للترم الثاني وما يحصلون عليهمن درجات يتم إضافته إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول. ويركز تصميم أسئلة الامتحانات على قياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، وتتبع استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

ويتضمن نظام التقييم في الشهادة الإعدادية مراجعة أداء الطلاب على مدار الفصلين الدراسيين، وتحديد درجة تقدمهم في الإدراك والفهم والتطبيق، وليس فقط تقييم درجاتهم في الامتحانات، وتشدد الوزارة على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة ومواتية للطلاب وتوفير جميع الموارد اللازمة لتهيئتهم للامتحانات النهائية بشكل فعال.

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