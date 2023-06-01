رسمياً .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثانى 2023 عبر بوابة الفجر

رسميًا الآن .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثانى 2023 عبر بوابة الفجر ، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس، اعتمدها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بنسبة نجاح 79% على مستوى المحافظة.

يشهد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 إقبالًا كبيرًا من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، ويزداد هذا الاهتمام مع مرور الوقت، وينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر موعد ظهور النتيجة، ويتطلعون لمعرفة نتائجهم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023.

ومن المتوقع أن تتم إعلان نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 قريبًا، وسيتم الكشف التفاصيل الخاصة بها في الأيام القادمة. ويجب على الطلاب والطالبات الانتظار بصبر وترقب حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة، والتحقق منها باستخدام الخيارات المتاحة، سواء عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، أو عن طريق الذهاب إلى المدرسة وتقديم الاسم فقط لمشرف النتائج.

ويجب أن يتذكر الطلاب والطالبات أن إعلان النتيجة يتطلب عمليات التصحيح والتدقيق اللازمة، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم الإعلان الرسمي عنها، وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات وستتاح للطلاب والطالبات في وقت لاحق إمكانية الاطلاع على نتائجهم من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، أو عن طريق الذهاب إلى مدارسهم والاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الجلوس.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتكون هذه النتائج متاحة بالاسم ورقم الجلوس، مما يتيح للطلاب والطالبات البحث عن نتائجهم بسهولة ويسر، ومن المهم التذكير بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023 يتطلب عمليات التدقيق والتصحيح اللازمة، والتأكد من صحة الدرجات والمعلومات المدخلة في النظام الإلكتروني، وهذا يتطلب بعض الوقت.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2023 ستتوفر لجميع الطلاب بعد إعلان الوزارة عن اعتماد النتيجة، ورفعها على الموقع الإلكتروني المخصص لها، وأوضحت الوزارة أن أعمال التصحيح لا تزال قيد العمل حتى الآن، وتعمل على تسريع ظهور النتيجة، ومنح جميع الطلاب حقهم في الحصول عليها في أسرع وقت ممكن، وسيتم توفير النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الإلكتروني، وسيتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع عليها بسهولة ويسر، والتحقق من النتيجة بالاسم.

وتؤكد الوزارة على أنها دائمًا تسعى لتوفير النتيجة في أسرع وقت ممكن، وتعمل جاهدة على استكمال عمليات التصحيح بأسرع وقت ممكن. ومن المهم أن يتذكر الطلاب والطالبات أن الإعلان الرسمي عن النتيجة يتطلب العديد من العمليات اللازمة للتحقق من صحة الدرجات والمعلومات المدخلة في النظام الإلكتروني، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت.

ويجب على الطلاب والطالبات الانتظار بصبر وترقب حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة، والتحقق منها باستخدام الخيارات المتاحة، سواء عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، أو عن طريق الذهاب إلى المدرسة وتقديم الاسم فقط لمشرف النتائج. ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم توفير هذه النتيجة بشكل سهل وبسيط يتيح للطلاب والطالبات البحث عن نتيجتهم بالاسم بشكل فعال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

من الممكن أن تطلع على النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، الترم الثاني، 2023م، من خلال اتباعك سلسلة خطوات قامت الوزارة بالإشارة إليها لجميع الطلاب، فيمكن معرفة النتيجة، عن طريق السير على هذه التعليمات التالية:

ولمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، يستطيع الطلاب والطالبات، أو أولياء أمورهم، الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي والحصول على النتيجة من خلال الضغط من هنا.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح في نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

الضغط على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج من هنــــــــــــا .

. كتابة الاسم ورقم الجلوس لطالب الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2023.

الضغط على كلمة “ عرض النتيجة ".

الانتظار لعدة ثواني حتى تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة سوهاج، بالمجموع الكلي ودرجة طالب 3 إعدادي في كل مادة دراسية.

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